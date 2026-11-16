Vélez Sarsfield eligió a Nelson Pugliese como nuevo presidente en una jornada histórica para la institución. Los comicios realizados este domingo 15 de noviembre reunieron a 9.769 socios, la mayor participación registrada en la historia del club, y marcaron el inicio de una nueva etapa dirigencial para el Fortín.

Pugliese encabezó la lista Legado Velezano, que se impuso con una ventaja cercana al 40% de los votos, mientras se aguardaba el cierre del recuento definitivo. De esta manera, el dirigente asumirá la conducción de la institución de Liniers para el período 2027-2030, en reemplazo de Fabián Berlanga.

La participación superó ampliamente el récord anterior, que se había registrado en las elecciones de 2023, cuando 7.665 socios se acercaron a votar. En esta oportunidad, fueron 9.769 los asociados que participaron de la elección, en una convocatoria que reflejó el interés de los socios por definir el futuro institucional.

Pugliese formaba parte de la comisión directiva saliente como vicepresidente tercero. En la nueva conducción estará acompañado por Gastón Aimaro, quien ocupará la vicepresidencia primera, y Eduardo Rado, como vicepresidente segundo. Por su parte, Berlanga continuará dentro de la comisión directiva como vicepresidente tercero.

La lista ganadora estuvo integrada por la alianza Legado Velezano, conformada por distintas agrupaciones del club: Agrupación V Azulada, Agrupación José Amalfitani, Unidad Velezana, Siempre por Vélez y Evolución Fortinera. En los comicios también compitieron las listas ADN Azul y Blanco, Cruzada Renovadora y Círculo El Fortín.

Con este resultado, Vélez inicia una nueva etapa institucional con Pugliese al frente, luego de una elección que quedó marcada por la cifra histórica de socios que participaron de la votación.