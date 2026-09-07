Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA un reclamo para exigir la eliminación de Boca de la Copa Argentina. El planteo está relacionado con la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final que el Xeneize ganó por penales.

Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del Fortín, explicó los argumentos de la institución y aseguró que el reglamento establece que la sanción correspondiente debe ser la pérdida del partido. “Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido”, explicó el dirigente.

El caso de Ángel Romero

El sexto extranjero incluido en la planilla fue Ángel Romero. El paraguayo estuvo en el banco de suplentes, aunque no ingresó durante el partido.

Para Vélez, esa situación no modifica el reclamo. Pugliese sostuvo que el jugador estuvo a disposición del cuerpo técnico y que podía ingresar al encuentro, por lo que la decisión de no utilizarlo fue solamente táctica. “Es irrelevante el no ingreso porque es una decisión táctica”, explicó el dirigente.

El Fortín sostiene que Romero participó del partido al formar parte de la planilla, pese a no haber ingresado al campo de juego.

Qué dice el artículo mencionado

Vélez fundamenta su reclamo en un apartado que establece que, cuando un jugador declarado inelegible participa de un encuentro tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota y una multa.

Sin embargo, existe un punto que podría resultar determinante: el artículo mencionado por Pugliese pertenece al reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, mientras que la Copa Argentina es organizada bajo el estatuto de AFA. Por eso, resta conocer qué criterio adoptará el Tribunal de Disciplina.

Cuándo se conocerá la decisión

El Tribunal se reunirá el martes y el jueves le dará traslado a Boca para que pueda presentar su descargo. Vélez también solicitó que la Copa Argentina no anuncie el partido de cuartos de final, que por ahora tiene a Boca y Racing como protagonistas, hasta que exista una resolución sobre el reclamo.

Desde Boca, la defensa se enfocaría en que los seis extranjeros no fueron utilizados durante el partido y que el error debería recibir una sanción económica, sin afectar la clasificación deportiva.