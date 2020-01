Vélez recibe a Aldosivi con la necesidad de vencer para acercarse al puntero River

Vélez Sarsfield será local ante Aldosivi de Mar del Plata con la necesidad de vencer para poder estar cerca del puntero River Plate, en el partido con el cual comenzará mañana la 18va. fecha de la Superliga.



El encuentro se jugará desde las 21.10 en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y lo televisará TNT Sports.



La reanudación de la Superliga no ofreció la mejor versión del Vélez de Grabiel Heinze y apenas empató sin goles en La Plata ante Gimnasia, una igualdad que lo dejó a cuatro unidades del puntero River Plate.



Por eso, este equipo velezano, que muestra un esquema ofensivo, con una dinámica y despliegue físico que marca diferencia con la mayoría de los rivales, deberá sumar los tres puntos ante Aldosivi si no quiere perderle pisada a River e ingresar en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2021.



Aldosivi, con Guillermo Hoyos como entrenador, acumula tres fecha sin perder, sin recibir goles y con dos triunfos seguidos ante Colón y Lanús, que le dieron un cierto alivio aunque aún esta en zona de los tres descensos.



Por el lado de Vélez cabe la posibilidad de que Ricardo Centurión forme parte del banco de suplentes luego de no ser citado por Heinze para el cotejo jugado en La Plata.



En el equipo marplatense Hoyos no contará con Gastón Gil Romero, quien ante Lanús acumuló la quinta tarjeta amarilla y deberá pagar una fecha de suspensión, por lo que será reemplazado por Francisco Grahl.



En tanto, regresará el arquero titular Luciano Pocrnjic quien no jugó ante Lanús a causa de un traumatismo en un tobillo, y saldrá Fabián Assmann.



En el historial jugaron cinco veces y el equipo marplatense nunca le pudo ganar a Vélez, con tres victorias del equipo de Liniers (todas de local) y dos empate.







+ Probables formaciones +



Vélez Sarafield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Fernando Gago, Gastón Giménez y Pablo Galdames; Thiago Almada, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.



Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Cain Fara, Miers, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Leandro Maciel y Federico Gino; Facundo Bertoglio, Francisco Grahl y Gonzalo Verón; Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.



Cancha: Vélez.



Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Horario: 21.10.



Televisa: TNT Sports.