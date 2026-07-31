Vélez confirmó su gran arranque en el Torneo Clausura 2026 y derrotó 3-1 a Talleres en Córdoba, en un partido que comenzó cuesta arriba, pero que terminó resolviendo con autoridad. Con este resultado, el equipo de Liniers consiguió su segundo triunfo consecutivo y se mantiene entre los protagonistas del certamen, mientras que la "T" profundizó su mal momento y continúa sin puntos.

El conjunto cordobés golpeó primero gracias a un gol del paraguayo Ronaldo Martínez, que ilusionó a los hinchas locales con una rápida recuperación. Sin embargo, antes del descanso Vélez reaccionó y encontró el empate por intermedio de Rodrigo Aliendro, que aprovechó una buena jugada colectiva para cambiar el rumbo del encuentro.

En el complemento, el Fortín mostró mayor solidez y eficacia. Con un equipo renovado y varios juveniles que volvieron a responder, logró dar vuelta el marcador y selló el 3-1 para llevarse tres puntos de un escenario siempre complicado. La victoria ratificó el buen momento del conjunto de Liniers en el inicio del campeonato.

Talleres sigue sin reaccionar

La derrota volvió a dejar preocupado al entrenador Jorge Sampaoli. Tras dos fechas, Talleres acumula dos caídas consecutivas y todavía no pudo sumar unidades en el Clausura, una situación que aumenta la presión sobre el equipo cordobés en el comienzo del torneo.

Del otro lado, Vélez continúa mostrando una identidad clara pese a las bajas y a las negociaciones por algunas de sus figuras. El equipo volvió a apoyarse en el rendimiento de sus jóvenes futbolistas para sostener el nivel y mantener el puntaje ideal en el campeonato.