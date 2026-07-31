El Gobierno de San Juan confirmó el cronograma oficial de las honras fúnebres para despedir a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. De acuerdo con lo consensuado con las familias, el velatorio se desarrollará en la Catedral San Juan Bautista y culminará el sábado con una misa y el traslado de los féretros al Cementerio de Capital.

Según informó oficialmente la Provincia, el velatorio se llevará a cabo este viernes entre las 13 y las 21 en la Catedral San Juan Bautista. Durante ese horario, familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos podrán acercarse para brindar el último adiós a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla.

Las ceremonias continuarán el sábado. A las 9 se celebrará una misa en la Catedral y, una vez finalizada, el cortejo fúnebre partirá a las 10:30 rumbo al Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio y los honores correspondientes en memoria de los cuatro funcionarios fallecidos.

Una despedida conjunta

Las familias de las víctimas aceptaron la propuesta del Gobierno provincial de realizar una despedida conjunta, teniendo en cuenta la estrecha relación que unía a los cuatro sanjuaninos, quienes compartieron años de trabajo en tareas de prevención, seguridad y respuesta ante emergencias.

La ceremonia reunirá a familiares, autoridades provinciales, integrantes de las fuerzas de seguridad, compañeros de trabajo y vecinos que deseen acompañar a las familias en uno de los momentos más difíciles tras la tragedia.

Pedido de respeto

A través del comunicado oficial, el Gobierno de San Juan solicitó a la comunidad, a los medios de comunicación y a todas las personas que participen de las honras fúnebres que acompañen este momento "con el mayor respeto, preservando la intimidad y la serenidad que merecen las familias y los seres queridos de las víctimas".

La provincia permanece conmovida por el accidente, que provocó la muerte del jefe de la Dirección Bomberos D-9, Rubén Castro; el segundo jefe de esa repartición, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla.