Vendió por Facebook, la llamó un banco falso y una sanjuanina fue estafada

Una mujer de 48 años, de apellido Flores, sufrió un delito informático tras publicar la venta de una guitarra criolla en Facebook Marketplace. El hecho comenzó al recibir la llamada de un hombre interesado en el instrumento, quien argumentó haber realizado una transferencia de 750 mil pesos para reservar el artículo y evitar que fuera vendido. Como respaldo, el sujeto envió mediante WhatsApp un comprobante de la supuesta transacción.

El dinero prometido jamás impactó en la cuenta destino. En el comprobante enviado figuraba como titular un usuario de apellido Acosta, perteneciente al Banco Macro, bajo el concepto de “adelanto de haberes”. A los pocos minutos, la vendedora recibió una segunda comunicación desde otro teléfono. En esta oportunidad, un interlocutor afirmó ser representante de la entidad crediticia y justificó la falta del dinero al señalar que la cuenta del emisor estaba bloqueada.

Para desbloquear los fondos, el supuesto operador guiós a la damnificada a ingresar a su aplicación de homebanking. Siguiendo las directivas en simultáneo durante la llamada, la víctima concretó los pasos requeridos sin notar la trampa. Al terminar la conversación, revisó sus saldos y descubrió la extracción no autorizada de 358 mil pesos desde su cuenta en el Banco San Juan.

La maniobra combinó la simulación de una compra legitima para infundir confianza y el posterior contacto de un falso agente administrativo. Aunque los delincuentes mencionaron la cifra inicial de 750 mil pesos, ese monto nunca existió en la cuenta. La pérdida concreta reportada por la damnificada fue de 358 mil pesos. Actualmente, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas investiga el caso para identificar a los autores y rastrear el circuito financiero del dinero sustraído.