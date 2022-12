Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y último “Semáforo de los políticos” del año.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

El semáforo de la Política de San Juan

VERDE: Alejandra Venerando / Ministra de Salud.

Tras siete años de construcción el próximo lunes quedará inaugurada la ampliación del Hospital Marcial Quiroga. Con esto el nosocomio de Rivadavia contará con nuevo servicio de Urgencia, Tomografía Computada, Rayos X, Terapia Intensiva y Unidad Coronaria. Además, en las últimas semanas se logró también terminar de armar el tomógrafo nuclear y por ende, antes de que finalice el año, San Juan pasará a integrar el selecto grupo de provincias argentinas que trabajan en esta materia.

AMARILLO: Miguel Greco / Obra Social Provincia

Desde hace unas semanas muchos pacientes diabéticos se han quejado por problemas para conseguir insulina, una medicación fundamental para su tratamiento. Este diario realizó un relevamiento en diferentes farmacias en donde confirmaron que hay inconvenientes, pero aclararon que se debe a un cambio en la forma de trabajo de la Obra Social Provincia (OSP). Esto nuevamente pone a Miguel Greco en el ojo de la tormenta y según dicen, el problema para conseguir medicamentos no es solo de pacientes insulinodependientes sino también de personas que siguen tratamientos por cáncer.

ROJO: Juan Carlos Abarca / Diputado Provincial

Se está cerrando el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia y por noveno año consecutivo no se discutirá el proyecto de Acceso a la Información Pública. El autor del proyecto, el bloquista Edgardo Sancassani, afirmó que “consulte y me dijeron que no es prioridad en la agenda legislativa de este año”. El bloque del Frente Todos, que es comandado por el diputado Juan Carlos Abarca, no quiere darle lugar al tratamiento de una ley que busca una mayor transparencia en la utilización de los recursos de todos los sanjuaninos.