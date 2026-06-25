La comunidad venezolana radicada en San Juan vive horas de profunda angustia tras las noticias de devastación que llegan desde su país de origen. Renzo Bassotti, uno de los residentes que lidera la movilización solidaria local, describió un panorama desolador, especialmente en la capital venezolana y sus alrededores. Ante la imposibilidad logística de enviar materiales físicos, los compatriotas han iniciado una campaña de recaudación monetaria para canalizar ayuda humanitaria de forma directa.

“Estamos ahora canalizando una ayuda humanitaria a través de una colaboración monetaria porque hacerlo de forma de que traigan insumos va a ser muy difícil”, explicó Bassotti a DIARIO HUARPE.

El joven detalló que enviar materiales físicos desde San Juan complicaría la entrega, por lo que han puesto a disposición una cuenta bancaria bajo el alias VenezuelaSolidaria para transferir los fondos a organismos competentes como la Cruz Roja y Protección Civil en Venezuela.

Relatos de desesperación y edificios caídos

El contacto permanente con familiares y amigos en la zona del desastre ha permitido a los venezolanos en San Juan conocer la magnitud real de la tragedia. Bassotti relató que la situación en Caracas es "crítica y devastadora", con informes de más de un centenar de estructuras y edificios de gran envergadura colapsados.

“Tengo amigos que estaban en un piso 17, un rascacielo y tuvieron que bajar corriendo, tuvieron que dormir afuera”, comentó sobre el terror vivido por sus allegados.

La tragedia también tiene nombres propios para la comunidad local. Renzo confesó que se encuentra en una búsqueda angustiante de una conocida:

“Tengo una colega que está totalmente desaparecida, está en un piso siete, ese edificio colapsó, no sabemos nada de ella”.

Según el joven, este drama se repite en otros venezolanos residentes en la provincia que tampoco logran dar con el paradero de primos o conocidos, especialmente aquellos con familia en las zonas aledañas a Caracas.

Cómo colaborar con la causa

El objetivo de la colecta es que el dinero recaudado se materialice rápidamente en insumos médicos, alimentos no perecederos y abrigo para las personas que han quedado totalmente damnificadas y sin hogar.

“Esa plata se va a redireccionar directamente, completamente para insumos y gente que está damnificada completamente, no tiene dónde quedarse”, enfatizó el entrevistado.

Para quienes deseen colaborar con un "granito de arena", la cuenta está a nombre de Renzo Bassotti y el alias de Mercado Pago es VenezuelaSolidaria (escrito con "v" corta y "z").

Asimismo, para coordinar ayudas o recibir más información sobre la iniciativa, se ha facilitado el número de contacto 264 271480. “Estamos totalmente prestos para ayudar en lo que se pueda”, concluyó Bassotti con la esperanza de que la solidaridad sanjuanina brinde un alivio a su pueblo en este momento de crisis.