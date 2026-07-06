El Gobierno de Venezuela actualizó el balance oficial de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Según el nuevo reporte, la cifra de fallecidos ascendió a 3.342 personas, mientras que los heridos llegaron a 16.740.

El parte fue difundido cuando continúan las tareas de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Los equipos de emergencia siguen trabajando entre edificios colapsados y estructuras con riesgo de derrumbe.

De acuerdo con el informe oficial, 6.462 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia. Además, 86.794 familias recibieron asistencia, 17.345 personas permanecen sin vivienda y continúan habilitados 79 campamentos transitorios para alojar a los damnificados.

El Gobierno también informó que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron por completo. En paralelo, se registraron 995 réplicas desde el momento de los terremotos.

En las tareas de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios. Además, las autoridades indicaron que ya se distribuyeron 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y se brindó atención médica a 23.820 pacientes.

Hasta el momento no existe una cifra oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, estimaciones de Naciones Unidas indican que podrían ser cerca de 50.000, mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas.

En ese contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la partida de un segundo contingente de brigadistas argentinos pertenecientes a las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe. El grupo viajará para relevar a los rescatistas que trabajan desde los primeros días posteriores a la catástrofe.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que todas las víctimas fatales serán identificadas antes de ser entregadas a sus familiares y descartó la realización de entierros en fosas comunes. Explicó que el proceso de identificación se lleva adelante mediante huellas dactilares, fotografías y pericias odontológicas cuando es necesario.

La Guaira continúa siendo el epicentro de la emergencia. En esa región se produjo uno de los rescates que mayor repercusión generó en los últimos días: un vigilante de 43 años fue encontrado con vida tras permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio. El operativo demandó más de 72 horas de trabajo y renovó las expectativas de hallar más sobrevivientes.

La emergencia también dejó miles de personas desplazadas. Mientras las autoridades mantienen activos los refugios temporales y distribuyen asistencia humanitaria, continúan los reclamos de vecinos por demoras en la entrega de agua, alimentos y otros insumos en algunos sectores de difícil acceso.

A más de una semana de los terremotos, las autoridades venezolanas sostienen que el balance de víctimas podría seguir modificándose a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los escombros. La prioridad continúa siendo localizar a los desaparecidos, asistir a las familias afectadas y garantizar la atención de los damnificados.