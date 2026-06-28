Una nueva réplica sísmica volvió a sacudir este domingo las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela, generando complicaciones en las tareas de rescate que continúan desarrollándose entre los escombros de edificios colapsados.

El movimiento tuvo una magnitud de 4,9 y su epicentro se ubicó en el mar Caribe, frente a la costa central del país. El sismo fue percibido con intensidad en distintas ciudades venezolanas y obligó a suspender de manera preventiva algunos operativos de búsqueda que se realizaban en zonas críticas.

Aunque no se registraron nuevos daños estructurales de gravedad, el temblor provocó momentos de tensión entre los equipos de rescate y la población que permanece en áreas afectadas por el desastre. Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar el ingreso a edificaciones dañadas debido al riesgo de nuevos derrumbes.

En paralelo, el Gobierno venezolano actualizó el balance oficial de víctimas y confirmó que los dos terremotos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, ya provocaron 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el último informe difundido.

Los equipos de emergencia continúan con las tareas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes, en un contexto marcado por la inestabilidad del terreno y la sucesión de réplicas que dificultan el avance de los operativos.

Las autoridades señalaron que este tipo de movimientos secundarios son frecuentes tras sismos de gran magnitud y forman parte del proceso de ajuste de la corteza terrestre. Mientras tanto, la situación mantiene en alerta a las zonas afectadas y a los organismos de rescate que trabajan en el lugar desde el primer terremoto.