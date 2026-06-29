El Gobierno de Venezuela actualizó este lunes el balance de víctimas por los terremotos que afectaron al país y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.719. Además, informó que más de 5.000 personas resultaron heridas, mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

La actualización fue dada a conocer por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien señaló que las tareas de asistencia se mantienen sin interrupciones cinco días después de la tragedia.

A medida que avanzan las horas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen. En ese contexto, Naciones Unidas mantiene la estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia.

Con el objetivo de facilitar la búsqueda de personas, el Gobierno habilitó un sitio web para que los ciudadanos registren a familiares desaparecidos y puedan consultar si fueron trasladados a hospitales. Sin embargo, numerosos afectados advirtieron que la falta de electricidad, conexión a internet y equipos informáticos limita el funcionamiento de la plataforma.

La emergencia volvió a agravarse durante la mañana de este lunes, cuando una réplica de magnitud 4 sacudió Caracas pocos minutos después de las 7, hora local.

El movimiento sísmico volvió a generar alarma entre la población y también afectó las tareas de asistencia. Trabajadores que se encontraban en un restaurante relataron que sintieron cómo "se movió el piso" mientras esperaban el inicio de la jornada laboral.

En otro de los centros de acopio para los damnificados, un colaborador explicó que la réplica ocurrió mientras entregaba insumos a una familia. Según describió, durante el temblor se activaron las alarmas de la base aérea La Carlota y de las ambulancias que trabajan en la emergencia.

Los especialistas advirtieron que aún podrían registrarse nuevas réplicas en los próximos días, por lo que las autoridades mantienen los operativos de rescate y los protocolos de prevención en las zonas afectadas por los dos terremotos principales.