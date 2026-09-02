El Gobierno venezolano firmó nuevos acuerdos energéticos con una delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Energía, Chris Wright.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió a la comitiva en Caracas y participó de la firma de los convenios junto a representantes de importantes empresas del sector petrolero.

Nuevas inversiones en el sector

Uno de los principales anuncios estuvo vinculado con Chevron. Su director ejecutivo, Mike Wirth, confirmó una inversión superior a los US$7.000 millones a través de las empresas mixtas que la compañía posee en Venezuela.

Los acuerdos contemplan la expansión de las operaciones y nuevas inversiones destinadas a recuperar y desarrollar infraestructura estratégica para la industria hidrocarburífera.

También participó el director ejecutivo de la compañía italiana Eni, Claudio Descalzi, quien consideró que la nueva asociación representa el inicio de un proceso de largo plazo.

El acuerdo petrolero con Washington

Los nuevos convenios se producen pocos días después del anuncio de un acuerdo petrolero entre Caracas y Washington.

Según lo informado, el entendimiento apunta a impulsar inversiones en la industria energética venezolana y ampliar la cooperación entre ambos países.

Rodríguez sostuvo que Venezuela mantendrá la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales. Además, detalló que el acuerdo tendrá una duración de 25 años y que generaría importantes ingresos para el Estado.

El avance de las negociaciones representa un nuevo capítulo en la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos, en un contexto marcado por el interés internacional sobre las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo.