La búsqueda de Lucas Gamez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras los terremotos en Venezuela, continúa en medio de una situación de extrema tensión para su familia, que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida entre los escombros.

En las últimas horas, su madre, Blancalida Martínez Coronado, difundió un pedido urgente a través de redes sociales luego de recibir información que renovó las esperanzas de rescate en la zona donde se presume que estaría el menor.

Según explicó, las autoridades habrían detectado indicios de posibles sobrevivientes dentro del área afectada por el derrumbe, aunque advirtió que los equipos de rescate necesitan refuerzos médicos inmediatos para poder avanzar con el operativo.

“Necesitamos tres o cuatro ambulancias. Acaban de detectar puntos de vida y solamente tenemos una. Pido por favor que se difunda esto, que vengan tres o cuatro ambulancias”, expresó la mujer en un video grabado con su teléfono, en medio de la angustia por la situación.

El pedido de la madre se produjo mientras continúan las tareas de remoción de escombros en el edificio colapsado en La Guaira, donde el niño se encontraba junto a sus tíos al momento del derrumbe.

En paralelo, el padre del menor, Marcos Gamez, también brindó declaraciones en las que confirmó que la familia mantiene la esperanza de hallarlo con vida, pese a la falta de contacto directo desde el siniestro.

“Somos optimistas, su mamá y yo”, sostuvo en diálogo con TN, al tiempo que reconoció que aún no tienen novedades concretas sobre el paradero del niño.

El hombre reconstruyó además los momentos previos al derrumbe y detalló la secuencia que permitió establecer una hipótesis sobre el posible lugar donde podría encontrarse Lucas, aunque aclaró que la situación dentro del edificio sigue siendo incierta debido a la magnitud del colapso.

Las tareas de rescate continúan en condiciones complejas, mientras la familia insiste en que cada hora es clave y sostiene su pedido de refuerzo urgente para los equipos que trabajan en la zona afectada.