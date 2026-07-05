El Gobierno de Venezuela volvió a reclamar el levantamiento de las sanciones internacionales al sostener que las restricciones económicas dificultan el acceso a los recursos necesarios para afrontar la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, una tragedia que dejó cerca de 3.000 muertos y miles de personas sin vivienda.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, realizó el pedido durante una recorrida por un puesto de mando instalado en la avenida Bolívar de Caracas, donde aseguró que el país necesita disponer libremente de sus recursos para acelerar la recuperación de las regiones afectadas.

"Es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente por este proceso de recuperación", expresó la funcionaria.

En ese marco, Rodríguez presentó un nuevo plan de reconstrucción denominado Gran Misión Venezuela Renace, que tendrá como objetivo central la recuperación de viviendas, edificios públicos e infraestructura dañada por los dos sismos.

Según explicó, la iniciativa unificará distintos programas estatales ya existentes, entre ellos Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, con el propósito de concentrar los recursos y agilizar la ejecución de las obras.

"Será un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas e infraestructura", afirmó durante una transmisión de la televisión estatal.

La funcionaria también recordó que el Gobierno anunció el pasado 25 de junio la creación de un fondo especial denominado Venezuela Renace, que, según indicó, será financiado con recursos bloqueados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros internacionales.

De acuerdo con el Ejecutivo, esos fondos estarán destinados exclusivamente a la reconstrucción de las localidades afectadas, la recuperación de la infraestructura dañada y la reactivación de la actividad económica en las zonas más golpeadas por la catástrofe.

El programa contempla además una asistencia económica mensual durante seis meses para las familias que perdieron sus hogares o resultaron más afectadas por el desastre.

Mientras tanto, el Gobierno actualizó el balance oficial de víctimas. Según las cifras difundidas este sábado, los terremotos dejaron al menos 2.954 personas fallecidas, 16.592 heridos y alrededor de 16.000 personas sin vivienda.

Las autoridades informaron además que 856 edificios sufrieron distintos niveles de daños estructurales y que 190 construcciones colapsaron completamente, siendo el estado de La Guaira la región que concentró el mayor nivel de destrucción.

Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos minutos de diferencia y provocaron graves daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura esencial en distintas zonas del país.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además que desde el inicio de la emergencia fueron rescatadas 6.462 personas, mientras que en las tareas de asistencia continúan trabajando 3.281 rescatistas internacionales junto a 26.984 voluntarios registrados para colaborar en las labores de recuperación.