Un nene fue rescatado con vida luego de permanecer 14 días atrapado bajo los escombros de una vivienda en La Guaira, Venezuela, que se derrumbó tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Junto a él también fue encontrado su perro, que permaneció a su lado durante todo el tiempo.

El rescate ocurrió este miércoles durante los operativos de búsqueda que continúan en las zonas afectadas por los sismos. El caso se convirtió en una de las historias más difundidas de la tragedia por el tiempo que el menor estuvo atrapado y por el rol que tuvo su mascota durante esos días.

Luego de ser encontrado, el niño relató cómo logró mantenerse con vida mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia. Según contó, su perro nunca se separó de él y fue una compañía fundamental durante el encierro.

“Mi perro fue quien me mantuvo con vida... me lamía cuando me desmayaba”, expresó el menor al recordar los momentos que pasó bajo los restos de la vivienda.

De acuerdo con su testimonio, la presencia constante del animal le permitió conservar la esperanza y continuar resistiendo pese a las difíciles condiciones en las que se encontraba.

Finalmente, el 8 de julio, los equipos de rescate lograron localizar al niño y a su perro entre los escombros del edificio colapsado. Ambos fueron retirados con vida durante un operativo que reunió a rescatistas y personal de emergencia.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en distintos sectores afectados, las autoridades mantienen los trabajos para encontrar a otras personas desaparecidas tras los terremotos.