El perro “Bart”, integrante de la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas argentinas, participó del rescate de dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela, luego de los dos terremotos que afectaron a Caracas y La Guaira.

El can, un pastor belga malinois, forma parte del equipo enviado por el Gobierno argentino como misión humanitaria a las zonas más afectadas por el desastre. Su guía es el agente civil Cristian Giroti.

Según informó el Ministerio de Defensa, “Bart” ingresó a un túnel formado entre los escombros y marcó una señal positiva que permitió orientar las tareas de búsqueda y excavación hacia el punto exacto donde se encontraban los menores.

La intervención del animal fue clave para el hallazgo con vida de los dos niños dentro de una estructura colapsada. El operativo se desarrolló el domingo por la tarde, cuando el equipo argentino se dirigía a otro sector asignado y recibió un aviso de emergencia de Protección Civil de Venezuela.

En ese momento, Bart fue enviado al interior del túnel, donde detectó indicios que permitieron redirigir las tareas de rescate. Infantes de marina y equipos de rescate locales trabajaron en conjunto hasta lograr el hallazgo.

Las autoridades venezolanas destacaron el desempeño del equipo argentino durante la operación humanitaria, que se desarrolla en coordinación con fuerzas locales e internacionales.

El contingente enviado por Argentina forma parte de una misión de respuesta ante la emergencia, que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo en zonas afectadas por los sismos.

En paralelo, las autoridades informaron que continúan las tareas de localización de personas desaparecidas tras los terremotos. Se registraron siete pedidos de búsqueda de ciudadanos argentinos en Venezuela, de los cuales cuatro fueron hallados con vida, seis fueron encontrados muertos y una persona permanece internada.

Entre los casos abiertos continúa la búsqueda de Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años desaparecido en La Guaira. Según el relato de su padre, el menor fue visto por última vez dentro de un edificio antes del colapso estructural.

Familiares y allegados mantienen activa una campaña de búsqueda, mientras continúan los operativos en la zona afectada.

El operativo internacional en Venezuela sigue activo con tareas de rescate, asistencia y relevamiento en distintos puntos impactados por los terremotos.