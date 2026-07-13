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Venta de entradas: cómo ver a Las Panteras en el Aldo Cantoni

El público puede adquirir los tickets en boleterías oficiales para presenciar el Triangular Internacional. La competencia se disputará del 16 al 18 de julio en el Estadio Aldo Cantoni.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Selección Argentina Femenina, competirá con Chile y Venezuela.

El Estadio Aldo Cantoni está listo para recibir a la Selección Argentina Femenina de Vóley, también conocidas popularmente como Las Panteras, que competirán en el Triangular Internacional junto a los combinados de Chile y Venezuela. 

Desde el 16 al 18 de julio, la provincia de San Juan será sede de este importante certamen deportivo y que promete convocar un gran número de asistentes. 

En este contexto, los puntos de venta y boleterías están habilitadas para comprar las entradas oficiales. Las entradas populares por jornada cuestan unos $12.000, mientras que el abono por los tres días es de $20.000. La platea está en $15.000 y el abono por las tres jornadas en $30.000.

Los puntos de venta oficiales son: Sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol (25 de Mayo 381 Oeste); Clubes afiliados a la Federación Sanjuanina de Vóleibol; Ausonia SISMID; C.A. Marquesado; Ciudad Vóley; Club Banco Nación; Club Deportivo Obras Sanitarias; Club Don Bosco; Club Hispano San Juan; Club Social y Deportivo Media Agua; Club Sportivo Sol Naciente; Club Sportivo Juan B. Del Bono; Club Sportivo Racing; Club Sportivo Rivadavia; Co.De.Ba.; Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Instituto 2060; Jockey Club; Maxi Fem; Mix Las Rosas; Municipalidad de 9 de Julio; Municipalidad de Pocito; Proyecto Vóley Fusión; Sindicato Empleados de Comercio; Unión de Amigas por el Vóley; Unión Vecinal C.U. Richet y Zapata; Unión Vecinal de Trinidad; Universidad Nacional de San Juan; UPCN San Juan Vóley Club; y en el Estadio Aldo Cantoni durante los días de competencia.

La fiesta deportiva

Con la presencia de Las Panteras y dos seleccionados sudamericanos de gran nivel, el Triangular Internacional promete tres noches de vóley de primer nivel en San Juan. La expectativa es alta y el acompañamiento del público volverá a ser un factor clave para vivir una verdadera fiesta deportiva en el Aldo Cantoni.

Este torneo triangular servirá como una parada preparatoria clave de cara a la Copa Sudamericana que se jugará a finales de julio en Lima, Perú.

Además, permitirá consolidar la idea de juego bajo el mando del entrenador Facundo Morando. Y funcionará también, como despedida formal del equipo ante los hinchas argentinos antes de viajar al exterior. 

Entre las figuras de destacadas del equipo, están Victoria Mayer (armadora): La conductora del juego táctico del equipo. Aporta su experiencia y velocidad tras sus temporadas en las principales ligas del exterior. Sigue Candelaria Herrera (central), jugará en la casa propia. La sanjuanina se encuentra plenamente recuperada de sus problemas físicos y es el pilar defensivo en el bloqueo. Después está Bianca Cugno (opuesta), la principal carta ofensiva y máxima anotadora de la Selección en los últimos torneos. Elina Rodríguez y Daniela Bulaich (puntas), ellas aportan el equilibrio perfecto entre la recepción del balón y la potencia en el ataque por las bandas. 

El plan táctico y físico

El cuerpo técnico diseñó un plan de preparación progresivo, que incluyó amistosos exigentes ante Bulgaria y la reciente participación de un grupo alternativo en la Copa Latina de Perú. La búsqueda de un juego colectivo veloz, pases precisos y variantes ofensivas para sorprender a defensas cerradas. El plantel llega con ritmo de competencia ideal y sin bajas por lesión. Las jugadoras completaron una exigente pretemporada física en Buenos Aires antes de viajar a San Juan. 

Finalmente, este Triangular será definitivo para aceitar el sistema defensivo, ya que en la Copa Sudamericana de Lima Argentina compartirá grupo precisamente con Venezuela, además de Colombia y Ecuador.

Fixture

Jueves 16 de julio: 21hs. Argentina vs. Venezuela.
Viernes 17 de julio: 21 hs. Venezuela vs. Chile.
Sábado 18 de julio: 21 hs. Argentina vs. Chile.

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