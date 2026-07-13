El Estadio Aldo Cantoni está listo para recibir a la Selección Argentina Femenina de Vóley, también conocidas popularmente como Las Panteras, que competirán en el Triangular Internacional junto a los combinados de Chile y Venezuela.

Desde el 16 al 18 de julio, la provincia de San Juan será sede de este importante certamen deportivo y que promete convocar un gran número de asistentes.

En este contexto, los puntos de venta y boleterías están habilitadas para comprar las entradas oficiales. Las entradas populares por jornada cuestan unos $12.000, mientras que el abono por los tres días es de $20.000. La platea está en $15.000 y el abono por las tres jornadas en $30.000.

Los puntos de venta oficiales son: Sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol (25 de Mayo 381 Oeste); Clubes afiliados a la Federación Sanjuanina de Vóleibol; Ausonia SISMID; C.A. Marquesado; Ciudad Vóley; Club Banco Nación; Club Deportivo Obras Sanitarias; Club Don Bosco; Club Hispano San Juan; Club Social y Deportivo Media Agua; Club Sportivo Sol Naciente; Club Sportivo Juan B. Del Bono; Club Sportivo Racing; Club Sportivo Rivadavia; Co.De.Ba.; Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Instituto 2060; Jockey Club; Maxi Fem; Mix Las Rosas; Municipalidad de 9 de Julio; Municipalidad de Pocito; Proyecto Vóley Fusión; Sindicato Empleados de Comercio; Unión de Amigas por el Vóley; Unión Vecinal C.U. Richet y Zapata; Unión Vecinal de Trinidad; Universidad Nacional de San Juan; UPCN San Juan Vóley Club; y en el Estadio Aldo Cantoni durante los días de competencia.

La fiesta deportiva

Con la presencia de Las Panteras y dos seleccionados sudamericanos de gran nivel, el Triangular Internacional promete tres noches de vóley de primer nivel en San Juan. La expectativa es alta y el acompañamiento del público volverá a ser un factor clave para vivir una verdadera fiesta deportiva en el Aldo Cantoni.

Este torneo triangular servirá como una parada preparatoria clave de cara a la Copa Sudamericana que se jugará a finales de julio en Lima, Perú.

Además, permitirá consolidar la idea de juego bajo el mando del entrenador Facundo Morando. Y funcionará también, como despedida formal del equipo ante los hinchas argentinos antes de viajar al exterior.

Entre las figuras de destacadas del equipo, están Victoria Mayer (armadora): La conductora del juego táctico del equipo. Aporta su experiencia y velocidad tras sus temporadas en las principales ligas del exterior. Sigue Candelaria Herrera (central), jugará en la casa propia. La sanjuanina se encuentra plenamente recuperada de sus problemas físicos y es el pilar defensivo en el bloqueo. Después está Bianca Cugno (opuesta), la principal carta ofensiva y máxima anotadora de la Selección en los últimos torneos. Elina Rodríguez y Daniela Bulaich (puntas), ellas aportan el equilibrio perfecto entre la recepción del balón y la potencia en el ataque por las bandas.

El plan táctico y físico

El cuerpo técnico diseñó un plan de preparación progresivo, que incluyó amistosos exigentes ante Bulgaria y la reciente participación de un grupo alternativo en la Copa Latina de Perú. La búsqueda de un juego colectivo veloz, pases precisos y variantes ofensivas para sorprender a defensas cerradas. El plantel llega con ritmo de competencia ideal y sin bajas por lesión. Las jugadoras completaron una exigente pretemporada física en Buenos Aires antes de viajar a San Juan.

Finalmente, este Triangular será definitivo para aceitar el sistema defensivo, ya que en la Copa Sudamericana de Lima Argentina compartirá grupo precisamente con Venezuela, además de Colombia y Ecuador.

Fixture

Jueves 16 de julio: 21hs. Argentina vs. Venezuela.

Viernes 17 de julio: 21 hs. Venezuela vs. Chile.

Sábado 18 de julio: 21 hs. Argentina vs. Chile.