Ventura reveló una prueba del conflicto de Rial y Tinelli por Andrea Frigerio

Una vieja rivalidad sumó un capítulo retro tras salir a la luz un documento de la década del 90. Luis Ventura presentó una rutina televisiva con anotaciones manuscritas que expone el origen de la disputa entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli, vinculada a Andrea Frigerio.

Entre 1993 y 1995, Rial compartió la conducción de un ciclo de espectáculos con Frigerio. En 1995, Tinelli se sumó como productor de esa misma emisión en Telefe. Para dar contexto al material guardado, Ventura explicó el método de trabajo utilizado en ese momento: “Te leo uno. Una de las personas le dice a la otra: ‘¿Me extrañás mucho?’. Noviembre de 1995”.

Según el relato, Rial sentía un interés romántico por su compañera en pantalla, aunque se trataba de un sentimiento no correspondido. Respecto a ese trasfondo, Ventura detalló: “En el medio de toda esa historia, Jorge, en realidad, durante mucho tiempo estuvo muy enamorado de quien era su coconductora en el programa”.

La situación se volvió más compleja al involucrar al productor del espacio televisivo. En ese periodo, Tinelli estaba en pareja con Paula Robles, mientras que Frigerio mantenía su relación con Lucas Bocchino.

Sobre la evolución de los hechos dentro del canal, Ventura precisó: “Cuando pasa para Telefe, su compañera de rubro empieza a tener una relación más cercana con Tinelli. Cada vez más cercana hasta que empezaron los rumores. Jorge se enloqueció en ese (momento)... Estar perdiendo de alguna manera lo que era teóricamente un secreto a gritos en Telefe en ese momento”.

El testimonio cerró con una anécdota situada en un hotel porteño para respaldar los rumores de la época. Sobre aquel episodio, Ventura manifestó: “Y un día yo me voy al Hotel Sheraton, donde me encontraba con Jacobo que me pasaba una lista de chismes. Él manejaba su negocio de automóviles rentados ahí en el Sheraton, y me contaba que una o dos veces por semana Tinelli iba con la co-conductora de Rial al Sheraton. Lo demás se lo imaginan ustedes”.