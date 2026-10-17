A poco más de dos meses del inicio del verano 2027, la Costa Atlántica argentina comenzó a registrar un importante movimiento de reservas para las vacaciones. Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Villa Gesell se encuentran entre los destinos que despiertan mayor interés, con alquileres que parten desde los $588.000 semanales y propiedades que superan los US$3.000, según la ubicación y las comodidades. Para los sanjuaninos que planean viajar hacia las playas bonaerenses, conocer los valores con anticipación puede resultar clave para organizar el presupuesto.

Los primeros relevamientos muestran que la demanda no es igual en todas las localidades. Mientras algunos turistas priorizan precios accesibles, otros eligen alojamientos cercanos al mar, con pileta o capacidad para grupos familiares.

Según datos de la plataforma Propio, el centro de Mar del Plata y La Perla ya tienen reservado el 74% de las noches disponibles para la primera quincena de enero. En Pinamar, en cambio, la mayor demanda se concentra durante la segunda mitad del mes.

Cuánto cuesta alquilar en Mar del Plata durante el verano 2027

Mar del Plata continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan variedad de alojamientos y servicios turísticos.

De acuerdo con los valores orientativos difundidos por el Colegio de Martilleros local, los precios semanales para enero son los siguientes:

Departamento de dos ambientes, para cuatro o cinco personas: desde $588.000.

Departamento de tres ambientes, para cinco o seis personas: desde $863.000.

Casa o chalet de tres ambientes, para cinco o seis personas: desde $1.176.000.

Los departamentos con vista al mar o servicios adicionales pueden llegar a duplicar estos importes. Además, quienes viajen en vehículo deberán considerar el estacionamiento, ya que las cocheras céntricas pueden costar entre $20.000 y $30.000 diarios.

En cuanto a las reservas, los sectores más solicitados son el centro y La Perla, seguidos por Playa Grande, Güemes y Punta Mogotes.

Pinamar y Villa Gesell: cuánto salen los alojamientos

Pinamar presenta valores más elevados y una fuerte demanda para enero. Actualmente, el 67% de las noches de la segunda quincena ya está reservado, mientras que en la primera mitad del mes el porcentaje alcanza el 52%.

Los departamentos de dos ambientes tienen precios de entre US$900 y US$1.300 por semana. Para quienes buscan una casa familiar de tres ambientes, el presupuesto comienza aproximadamente en US$2.000 y puede llegar a US$2.300 semanales.

En propiedades más grandes o exclusivas, los valores aumentan considerablemente. Una casa de tres dormitorios en Pinamar Norte puede alcanzar los US$9.000 por todo enero.

Villa Gesell, por su parte, aparece como una alternativa más económica. Según los valores medianos relevados en plataformas de alquiler temporario, una semana de enero para cuatro personas cuesta alrededor de US$850, frente a los US$1.200 de Pinamar y los US$1.100 de Mar del Plata. Estas referencias no incluyen tasas adicionales.

Cariló y Costa Esmeralda: opciones para familias

Cariló también registra un importante movimiento turístico. Para la primera quincena de enero, el 55% de las noches ya está reservado y la demanda se concentra especialmente en casas amplias.

Los alquileres para grupos de seis a ocho personas parten de US$3.500 semanales. Las propiedades con pileta pueden costar aproximadamente un 20% más.

En Costa Esmeralda, las casas para cuatro a seis huéspedes se ofrecen entre US$2.200 y US$3.000 por quincena, mientras que aquellas con capacidad para ocho personas oscilan entre US$4.000 y US$6.000.

Febrero, una alternativa para gastar menos

Para quienes tienen flexibilidad a la hora de elegir las fechas, febrero puede representar una oportunidad de ahorro.

En Pinamar, los alquileres pueden bajar alrededor de un 25% respecto de enero. En Cariló se observa una reducción similar, mientras que en Costa Esmeralda los descuentos rondan entre el 15% y el 20%.

En Mar del Plata, la segunda quincena de febrero también presenta valores más accesibles, con rebajas cercanas al 20% en determinados alojamientos.

De esta manera, quienes planean viajar desde San Juan deberán evaluar no solamente el precio del hospedaje, sino también el transporte, la alimentación y los gastos adicionales. La elección del destino y de la quincena será determinante para definir el presupuesto final de las vacaciones.