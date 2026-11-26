Ante la llegada de las altas temperaturas, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias, definieron los únicos lugares públicos habilitados con zonas de playas seguras y boyadas en San Juan. Esta medida oficial busca garantizar la seguridad, la prevención de accidentes y fomentar un disfrute responsable en los distintos espacios acuáticos de toda la provincia.

Los ciudadanos que deseen refrescarse podrán ingresar únicamente a cinco sectores autorizados para bañistas y actividades recreativas, los cuales se detallan a continuación:

Embarcadero dique Punta Negra: solo zona boyada.

Embarcadero dique de Ullum: solo zona boyada.

Río San Juan: únicamente a la altura de calle Las Moras, solo los días viernes, sábados, domingos y feriados, en horario de 15 a 20 horas.

Dique Cuesta del Viento: ubicado en el departamento Iglesia.

Dique San Agustín: ubicado en el departamento Valle Fértil.

Estos cinco espacios cuentan de manera exclusiva con cobertura de guardavidas, delimitación de seguridad y una coordinación operativa constante entre las distintas áreas del Estado, como Seguridad Náutica, Policía de San Juan, Bomberos y Salud.

Por otro lado, existe una prohibición absoluta para ingresar a todos los demás lugares, espejos de agua, canales de riego y zonas de río no mencionadas en el listado oficial para cualquier tipo de actividad acuática o recreativa.

El ingreso a zonas no autorizadas representa un riesgo extremo debido a las corrientes y variaciones de caudal, por lo que se solicita respetar las señalizaciones oficiales, concurrir únicamente a las playas recomendadas y seguir las indicaciones de las autoridades para proteger la vida de cada ciudadano.