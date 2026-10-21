Con la llegada de la primavera, los balcones y las terrazas se convierten en espacios ideales para sumar plantas y renovar la decoración del hogar. Entre las alternativas que se adaptan a lugares pequeños se encuentra la verbena, una especie ornamental que se destaca por sus flores de colores intensos y su facilidad de cultivo.

Esta planta produce pequeños grupos de flores que pueden ser violetas, púrpuras, rosas, rojas o blancas. Según la variedad, crece de forma compacta o extiende sus tallos hacia los costados, por lo que puede lucirse tanto en macetas tradicionales como en jardineras.

Además de aportar color, sus flores pueden atraer mariposas y otros insectos polinizadores. Con las condiciones adecuadas, algunas variedades mantienen la floración durante un período prolongado.

Dónde ubicarla para que crezca saludable

Uno de los factores más importantes para que la verbena se desarrolle bien es la iluminación. En general, necesita varias horas de sol directo por día, por lo que conviene colocarla en un balcón, patio o terraza luminosa.

También es importante elegir una maceta con agujeros de drenaje. El exceso de agua acumulada puede perjudicar las raíces, mientras que un sustrato que permita eliminar la humedad sobrante ayuda a mantener la planta en buenas condiciones.

Para favorecer su crecimiento, se recomienda dejar espacio entre los ejemplares y asegurar una buena circulación de aire. En las variedades de tallos más altos, también conviene buscar un lugar protegido de los vientos fuertes.

Cómo regar la verbena sin dañar las raíces

Aunque las plantas establecidas pueden tolerar períodos breves de sequía, necesitan agua suficiente para crecer y florecer, especialmente cuando se cultivan en macetas.

La frecuencia del riego depende de la temperatura, la exposición al sol, el tamaño del recipiente y el tipo de sustrato. Por eso, antes de agregar agua, es conveniente comprobar la humedad de la tierra con los dedos.

La clave es evitar tanto la falta prolongada de agua como el encharcamiento, que puede afectar el desarrollo de las raíces.

El truco para prolongar la floración

Para mantener la verbena colorida durante más tiempo, se recomienda retirar las flores marchitas y las partes secas. Esta tarea ayuda a conservar una apariencia prolija y puede favorecer la aparición de nuevas flores en muchas variedades.

También es posible realizar una poda ligera cuando los tallos crecen demasiado o la planta pierde su forma compacta. Si la floración disminuye, algunas variedades responden bien a un recorte moderado.

Con sol, riego adecuado y un sustrato bien drenado, la verbena puede convertirse en una alternativa para transformar un balcón pequeño en un espacio lleno de color durante la primavera.