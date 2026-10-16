Vero Lozano hizo echar a una figura de Telefe para quedarse con un programa

La cocina de MasterChef Junior vuelve a encender las hornallas este viernes 16 de octubre a las 21.30 horas por Telefe y HBO Max. Vero Lozano será la conductora de esta competencia en la que 14 niños buscarán quedarse con el premio final. Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas serán los jurados responsables de probar los platos y evaluar el desempeño de los pequeños cocineros.

La propuesta también tendrá continuidad en otras señales para seguir cada detalle de la competencia culinaria. Al día siguiente de cada emisión, los episodios llegarán a TNT, mientras que Discovery Home & Health ofrecerá maratones especiales a partir de la semana siguiente. Además, los capítulos completos estarán disponibles en la plataforma HBO Max.

Entre las novedades de esta temporada, se encuentra el espacio especial que tendrá en el Streams Telefe. El react estará a cargo de Juli Castro y Mernuel, quienes comentarán en vivo todo lo que ocurra en el programa.