Vero Lozano quedó en el medio de la pelea entre dos famosas de Telefe

La pantalla de Telefe vive momentos de reestructuración y los rumores no tardaron en aparecer. En medio de las versiones sobre una presunta mala relacion entre Marixa Balli y Eliana Guercio, Vero Lozano rompio el silencio para dar detalles del ambiente laboral que se respira en el ciclo de las tardes.

La conductora abordo las versiones que indicaban un enojo por parte de Balli ante el desembarco de Guercio, quien ocupara el lugar que deja libre Evangelina Anderson tras su partida a fines de septiembre. Sin rodeos, la figura del canal busco desactivar cualquier tipo de especulacion sobre un conflicto interno.

Segun explico en dialogo con Intrusos, la llegada de la nueva panelista responde a reorganizaciones de la emisora. Respecto a la reaccion del equipo, afirmo haber dialogado directamente con las involucradas para asegurarse de que reine la armonia.

"Yo le pregunte y me dijo que no hay ningun inconveniente. Ademas, hable con Eliana porque estoy atenta a todo", comento Lozano sobre la charla que mantuvo con la exvedette.

Asimismo, la presentadora desmintio que existan tensiones entre sus compañeras de trabajo y se mostro muy conforme con el grupo actual. "Esta todo bien con Eliana y me encanta que se incorpore al ciclo de la tarde", agrego sobre la llegada de la expanelista de Gran Hermano.

En esa misma linea, la conductora remarco la predisposicion de la empresaria de calzados para recibir a la nueva integrante del panel. "Se incorpora Eliana y Marixa es muy buena compañera", expreso con firmeza.

Lozano tambien tuvo palabras de elogio para el desempeño diario de la creadora de La Cachaca en el magazin. "Yo estoy feliz con la incorporacion de Marixa porque es todo terreno y hace los moviles como nadie", indico sobre el rol que desempeña en la emision.

Por ultimo, la animadora se refirio a la partida de Evangelina Anderson, aclarando que su salida no responde a cortocircuitos con la produccion sino a motivos personales. De este modo, la lider del programa dio por finalizada la controversia y confirmo que el equipo se prepara para encarar esta etapa renovada en un clima de tranquilidad.