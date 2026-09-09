Vero Lozano reveló por qué Telefe quiere limpiar a uno de sus conductores

El inicio de MasterChef Junior en octubre trae novedades en Telefe y Verónica Lozano afrontará la conducción del certamen infantil. Ante esta responsabilidad, la presentadora manifestó: “Estoy preparándome para MasterChef Junior que arranca en octubre” y sumó sobre sus emociones: “Tengo nervios y alegría”. Sobre el tono que mantendrá al interactuar con el grupo de participantes, adelantó: “Muy Panam voy a ser, el formato es súper claro, está encorsetado en una estructura y uno está muy cuidado con el tema de las devoluciones, las frustraciones y todo eso va a ser un camino de aprendizaje con ellos y con el jurado”.

La atención de la prensa también se enfocó en la composición del tribunal evaluador. Al respecto, Lozano detalló: “Está Maru Botana, Germán e Ian Lucas”. La aclaración llegó para aplacar las especulaciones sobre si el influencer figuraba en los planes de la producción para encabezar el ciclo. Lozano precisó el panorama de las negociaciones al indicar: “A mí cuando me lo propusieron, que fue hace un mes más o menos, estaba Ian Lucas, pero como opción de jurado” y acotó sobre el estado de esas tratativas: “Estaban viendo si él quería hacerlo o no”.

Sobre las versiones que señalaban un rechazo inicial por parte del representante del influencer, Lozano adoptó una postura comprensiva y opinó: “Y, viste cómo son las cosas, seguramente lo habrá evaluado”. Asimismo, valoró la oferta profesional de forma positiva: “Para mí es una propuesta fantástica”.

El contexto del entretenimiento actual formó parte de su reflexión acerca de las carreras emergentes. Lozano analizó que “han cambiado las formas de hacerse conocido, de hacerse famoso y después hay que sostenerlo en el tiempo”. En esa línea, remarcó las alternativas con las que cuentan las nuevas figuras al expresar que “cada uno tiene su canal de Instagram, una cuenta de YouTube y no hay que enojarse con eso”.

Para concluir, Lozano respaldó las búsquedas profesionales en la industria y no cerró puertas a las pretensiones de sus colegas: “No está mal si quiere ser conductor, me parece que está buenísimo tener foco porque está bien que proponga lo que quiera”. De esta manera, el programa ajusta sus preparativos para el estreno de octubre con la presencia confirmada de Maru Botana, Germán Martitegui e Ian Lucas en el jurado.