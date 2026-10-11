Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras dominar la carrera de principio a fin en el circuito callejero de Marina Bay. El piloto de Red Bull consiguió su primera victoria en ese trazado y alcanzó el triunfo número 73 de su trayectoria en la categoría, en una competencia que terminó con el abandono de Franco Colapinto y otra jornada sin puntos para Alpine.

El neerlandés, que disputó en Singapur su Gran Premio número 250, controló el ritmo desde la largada y mantuvo a raya a sus perseguidores durante las 62 vueltas. Charles Leclerc, con Ferrari, finalizó segundo, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes después de superar a varios rivales en el tramo final.

La carrera también estuvo marcada por los problemas técnicos que afectaron al argentino. Colapinto debió retirarse en la vuelta 31 cuando marchaba en el puesto 14, después de haber reportado dificultades reiteradas con el funcionamiento de la energía de su monoplaza.

Verstappen dominó en Marina Bay

El piloto de Red Bull construyó su victoria desde el comienzo. Aunque Leclerc intentó mantenerse cerca durante las primeras vueltas, Verstappen logró ampliar progresivamente la diferencia y administrar el ritmo en un circuito urbano que exige precisión y concentración.

La pelea por los puestos de adelante se intensificó en la segunda mitad de la competencia. Leclerc superó a su compañero Lewis Hamilton para avanzar al segundo lugar, mientras que Antonelli protagonizó dos adelantamientos que le permitieron quedarse con la tercera posición.

Lando Norris terminó cuarto y Oscar Piastri fue quinto. Hamilton, que había integrado el grupo de punta durante buena parte de la prueba, finalizó sexto.

El resultado confirmó el buen rendimiento de Verstappen durante el fin de semana, luego de su victoria en la carrera Sprint del sábado. El neerlandés consiguió así imponerse por primera vez en Singapur, uno de los circuitos urbanos más exigentes del calendario.

Colapinto volvió a abandonar por un problema técnico

La carrera de Colapinto terminó antes de completar la mitad de las vueltas. El argentino había largado con el objetivo de avanzar posiciones y consiguió ubicarse 14° después de superar a Arvid Lindblad en la vuelta 10. Sin embargo, durante la competencia comenzó a reportar inconsistencias en el suministro de energía y finalmente debió detener su Alpine.

Según informó la escudería francesa, el abandono estuvo relacionado con un problema sospechado en la línea de transmisión. El equipo señaló que debía esperar el regreso del monoplaza para investigar de manera completa el origen de la falla.

“Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN, en referencia también al abandono que había sufrido el sábado durante la Sprint por un inconveniente técnico.

El piloto argentino cerró así un fin de semana complicado en Singapur, sin poder completar ninguna de las dos competencias. La reiteración de los desperfectos volvió a condicionar sus posibilidades de sumar experiencia y avanzar en el clasificador.

Alpine se quedó sin puntos

El resultado tampoco fue favorable para Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine. El francés llegó a pelear por el décimo puesto, que otorga el último punto de la carrera, pero Isack Hadjar lo superó en las vueltas finales y lo relegó al 11° lugar.

De esta manera, la escudería francesa terminó el Gran Premio sin sumar unidades, en una nueva carrera condicionada por las dificultades para sostener sus posiciones frente a sus rivales.

La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de continuar su calendario en América. La próxima fecha será el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en Austin del 23 al 25 de octubre. La carrera principal está prevista para el domingo a las 17, hora argentina.