El Gran Premio de Mónaco tuvo un inicio tan inesperado como insólito. Max Verstappen, uno de los grandes candidatos al título, quedó fuera de competencia antes de completar siquiera los primeros metros de carrera, tras sufrir una falla mecánica en el momento de la largada.

Cuando se apagaron los semáforos, el monoplaza del piloto neerlandés quedó completamente detenido en la grilla. Sin poder poner en marcha el auto, Verstappen se convirtió en la primera baja de la jornada en Montecarlo, generando sorpresa tanto en el paddock como entre los espectadores.

El incidente significó un golpe durísimo para el piloto de Red Bull, que vio frustrados sus planes en una de las citas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. La imagen del campeón sin poder mover su auto marcó uno de los momentos más llamativos del fin de semana.

Tras retirarse a boxes, Verstappen no ocultó su enojo y explicó lo ocurrido. “La pre-partida fue terrible, sin consistencia y luego el motor se apagó de golpe”, detalló sobre los instantes previos al inicio de la carrera.

El neerlandés intentó continuar tras recuperar algo de potencia, pero rápidamente advirtió que el funcionamiento del auto no era normal. “Recuperé un poco de potencia después de la primera curva, pero sonaba terrible y simplemente lo trajimos de vuelta”, agregó, en referencia a la decisión final del equipo de abandonar.

El abandono temprano deja al campeonato abierto y agrega incertidumbre a la lucha por el título. En un circuito donde cada detalle es determinante, una falla mecánica terminó siendo decisiva y dejó a uno de los principales protagonistas fuera de carrera antes de tiempo.