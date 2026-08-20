Verstappen renovó con Red Bull y seguirá hasta 2030

Max Verstappen continuará como piloto de Red Bull hasta finales de 2030. La escudería austríaca anunció este jueves la renovación del neerlandés, que extendió por dos temporadas el contrato que originalmente tenía vigente hasta 2028.

La noticia se conoció en la previa del Gran Premio de Países Bajos, donde Verstappen correrá ante su público. El acuerdo pone fin a los rumores que durante los últimos meses habían instalado la posibilidad de que el cuatro veces campeón mundial cambiara de equipo o incluso evaluara su futuro en la Fórmula 1.

El piloto de 28 años llegó a Red Bull en 2016 y desde entonces consiguió cuatro campeonatos mundiales, entre 2021 y 2024, además de 71 victorias en Grandes Premios. Con la nueva renovación, alcanzará al menos 15 temporadas como piloto de la estructura.

La continuidad de Verstappen se produce en un momento particular para Red Bull. El equipo atraviesa una temporada complicada bajo el nuevo reglamento técnico y el neerlandés se encuentra actualmente sexto en el campeonato, mientras Mercedes tomó ventaja en la lucha por el título.

Durante los meses previos, su posible salida había alimentado las especulaciones sobre un pase a Mercedes o McLaren. Su contrato anterior contemplaba cláusulas vinculadas al rendimiento que podían abrir una salida anticipada, pero finalmente el piloto optó por continuar con la escudería.

Verstappen destacó además el vínculo construido con Red Bull y expresó su deseo de seguir trabajando junto al equipo para volver a pelear por los primeros puestos. La escudería, por su parte, remarcó que la renovación representa una muestra de confianza mutua y una apuesta conjunta para recuperar el protagonismo en la Fórmula 1.