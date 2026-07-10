Vestidos como recolectores de basura, realizaron un robo multimillonario

El episodio delictivo ocurrió en un establecimiento ubicado en el kilómetro 3,3 de la ruta 88, Mar del Plata. En momentos en que el lugar era acondicionado para una fiesta, tres hombres aprovecharon que el acceso principal estaba abierto para ingresar sin necesidad de forzar ninguna entrada. Los sujetos vestían uniformes de una empresa de recolección de residuos y mantenían sus rostros cubiertos para ocultar su identidad.

Dentro del salón, el grupo logró reducir a seis personas, entre ellas una encargada de 23 años, cuatro empleadas y un hombre. Bajo la amenaza de al menos un arma de fuego, las víctimas fueron trasladadas hacia la oficina administrativa. Una vez en el sector, los atacantes obligaron a la responsable a abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron una suma de dinero estimada entre cinco y siete millones de pesos.

A pesar de que en el recinto había computadoras, teléfonos celulares y más efectivo fuera del cofre, los delincuentes decidieron no llevárselos. Ninguna de las personas presentes sufrió lesiones físicas ni fue encerrada o atada durante el asalto. Tras concretar el golpe con gran rapidez, los sospechosos escaparon en dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos antes de que arribara el personal policial.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Berlingeri y la comisaría 11 de la zona. Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad internas y de los alrededores para reconstruir la fuga de los implicados. Se sospecha que existió inteligencia previa o una filtración de información, dado el conocimiento preciso que demostraron los asaltantes sobre la ubicación del dinero y la rutina del salón.