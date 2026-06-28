Los vestidos con corpiños a la vista dejaron de ser una apuesta exclusiva de las pasarelas para convertirse en una de las tendencias más fuertes del momento. Inspiradas en una moda que ganó protagonismo en los últimos años, María Becerra, La Joaqui y Nathy Peluso incorporaron este estilo a sus últimos looks y confirmaron que la lencería visible se transformó en un recurso clave dentro de la moda urbana y de escenario.

María Becerra lució esta tendencia durante su paso por Madrid, donde participó de un evento de moda. La cantante vistió un diseño ajustado color marfil combinado con una musculosa negra y un corpiño superpuesto en tonos negro, azul y detalles de encaje, un conjunto que complementó con un peinado de ondas marcadas y un maquillaje de efecto bronceado.

La Joaqui también apostó por esta estética para presentar su nuevo disco. La artista eligió un vestido blanco escotado y ceñido al cuerpo que dejaba al descubierto un corpiño negro con textura simil cuero. Completó el look con guantes negros, maquillaje de inspiración cat eye y una peluca rubia platinada, reforzando una imagen de fuerte impronta escénica.

Por su parte, Nathy Peluso llevó la tendencia un paso más allá con un vestido translúcido amarillo de efecto naked dress y estampado de lunares negros. La prenda dejaba ver un corpiño negro de inspiración retro, al que sumó accesorios coloridos y stilettos, combinando varias de las tendencias que dominan la temporada.

Aunque el antecedente de esta moda se remonta a diseños de alta costura exhibidos en eventos internacionales, actualmente el estilo se adaptó a propuestas más versátiles y urbanas. Con estas elecciones, las tres cantantes argentinas consolidan una estética que gana cada vez más espacio dentro del universo fashion y que promete mantenerse como una de las grandes apuestas de la temporada.