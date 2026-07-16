La histórica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra también se vivió con una intensidad especial entre los veteranos de la Guerra de Malvinas. En el Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes, una veintena de excombatientes compartió un asado, siguió el partido con nerviosismo y terminó celebrando una clasificación que, para muchos de ellos, tuvo un significado distinto.

La tensión comenzó desde el primer minuto. Frente a una pantalla gigante, los excombatientes siguieron cada jugada entre análisis, cábalas y aliento constante. En las paredes del lugar, las imágenes de las Islas Malvinas y los recuerdos de la guerra convivían con camisetas de la Selección Argentina.

Cuando Inglaterra se puso en ventaja en el segundo tiempo, el silencio invadió la sala. Sin embargo, nadie dejó de creer. Con el correr de los minutos, la ilusión volvió a crecer al ritmo de los ataques del equipo de Lionel Scaloni.

El empate de Enzo Fernández desató el primer desahogo de la tarde. Minutos después, el cabezazo de Lautaro Martínez hizo estallar el centro de veteranos entre abrazos, lágrimas y banderas argentinas.

Finalizado el encuentro, los excombatientes destacaron la actitud que mostró el seleccionado para revertir el resultado. "Estos pibes nos representan. Dejaron todo en la cancha. No se dieron por vencidos, fueron al frente como nosotros", expresó Héctor Nazaralet, uno de los veteranos presentes.

Para muchos de ellos, el triunfo fue mucho más que una clasificación a la final del Mundial. "Para nosotros ya son campeones. Este era el partido. Pelearon como quienes defienden su tierra y eso nos llena de orgullo", agregó.

La emoción continuó fuera del edificio. Vecinos del barrio comenzaron a acercarse espontáneamente al Centro de Veteranos para abrazarlos, saludarlos y celebrar juntos el triunfo de la Selección. "Es la primera vez que pasa algo así. La gente vino a compartir este momento con nosotros y eso tiene un valor enorme", contó Daniel López, exintegrante del Regimiento 7.

Entre cánticos, abrazos y banderas argentinas, los veteranos coincidieron en una misma sensación: la entrega que mostró la Selección frente a Inglaterra fue el reflejo del espíritu de un equipo que nunca dejó de luchar.