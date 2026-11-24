Un grupo de excombatientes de Malvinas protagonizó un emotivo homenaje en el Cementerio de Darwin, donde dejó una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi como ofrenda a los soldados que murieron durante la guerra de 1982. La prenda es una réplica de la que utilizó el capitán argentino en el triunfo ante Inglaterra durante el Mundial 2026.

Los integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata viajaron a las islas para llevar adelante el reconocimiento. Además de la camiseta autografiada, trasladaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", similar a la que los futbolistas argentinos levantaron durante los festejos posteriores al partido frente al seleccionado inglés.

La iniciativa reunió dos símbolos profundamente vinculados con la identidad argentina: la memoria de los caídos en la guerra y la Selección nacional. Desde el Cecim compartieron imágenes y un video del momento en sus redes sociales, donde también agradecieron a los jugadores, al cuerpo técnico y al personal que hizo posible el envío de la camiseta.

"Agradecemos a la Selección argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martín y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin", expresaron los excombatientes.

La camiseta de Messi que llegó hasta el Cementerio de Darwin

La prenda entregada es una réplica de la camiseta que utilizó Messi durante la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, disputada el 15 de julio en Atlanta, Estados Unidos. En aquel encuentro, Argentina consiguió una victoria por 2 a 1 y avanzó a la final del torneo.

El partido también quedó marcado por un gesto que tuvo una fuerte repercusión en el país. Después del triunfo, los futbolistas argentinos exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", en una demostración de respaldo al reclamo de soberanía sobre las islas.

La bandera había sido confeccionada por hinchas argentinos y logró llegar al estadio de Atlanta. Durante los festejos, Giovani Lo Celso fue uno de los primeros jugadores en tomarla y mostrarla ante el público, mientras sus compañeros se sumaron al gesto.

Cinco meses después de aquel partido, una réplica de la camiseta utilizada por Messi, ahora firmada por el capitán, llegó hasta el Cementerio de Darwin para convertirse en una ofrenda a los soldados argentinos.

El agradecimiento de los veteranos a la Selección argentina

Durante el homenaje, Ernesto Alonso, referente del Cecim La Plata, expresó la emoción del grupo por poder llevar los objetos hasta el lugar donde descansan sus compañeros.

"En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo la Selección de Maradona en 1986", manifestó.

Alonso también destacó el valor de la bandera que los futbolistas mostraron durante los festejos y agradeció especialmente a los integrantes del plantel que participaron de aquella iniciativa.

"Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", expresó.

Finalmente, el referente de los excombatientes reconoció a los futbolistas por haber exhibido la bandera ante millones de espectadores y calificó aquella decisión como un acto de enorme valentía.

El homenaje en Darwin volvió a unir el recuerdo de los caídos en la Guerra de Malvinas con un gesto de la Selección argentina que trascendió lo deportivo y tuvo un fuerte significado para los veteranos.