La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16, vuelve a despertar recuerdos del conflicto bélico de 1982. Sin embargo, dos veteranos sanjuaninos de la Guerra de Malvinas coincidieron, en diálogo con DIARIO HUARPE, en un mensaje claro: el partido debe vivirse como un acontecimiento deportivo y no como una revancha de la historia.

Oscar Guevara, presidente de la Agrupación 2 de Abril y excombatiente del Regimiento 4 de Monte Caseros, Corrientes, recordó que combatió en primera línea en el monte Dos Hermanas. Desde esa experiencia sostuvo que el enfrentamiento de este miércoles no debe confundirse con la guerra.

"Lo que va a pasar mañana no es un conflicto, es un partido de fútbol. No lo puedo mezclar con lo que pasó en esa época", afirmó. Aunque calificó al Reino Unido como "un país expansionista", remarcó que aquella guerra fue una defensa de la soberanía y que el contexto actual es completamente distinto.

Guevara también pidió que la jornada se desarrolle en paz. "Queremos que gane el mejor, y para nosotros el mejor sería Argentina. Pero espero que no haya problemas en la tribuna ni ninguna agresión, porque sería muy perjudicial para muchas familias argentinas", expresó.

"El fútbol no es una guerra"

La misma mirada compartió Héctor Naveda, excombatiente de Malvinas, coordinador general del Club Sportivo Peñarol y entrenador de fútbol.

Naveda explicó que con el paso del tiempo logró separar el sentimiento como veterano de guerra de su rol como formador deportivo. "Si me preguntabas en 1986, quería ganarle a Inglaterra a toda costa. Pero con los años entendí que el fútbol es fútbol y la guerra es otra cosa", señaló.

Además, respaldó la postura del entrenador Lionel Scaloni, quien pidió enfocarse únicamente en el aspecto deportivo. "Si ganarle a Inglaterra significara volver a encontrarme con mis amigos o que los padres recuperaran a sus hijos, diría que hay que ganar sí o sí. Pero eso es imposible. El fútbol no es una guerra", reflexionó.

Naveda también pidió no cargar a los jugadores con un peso que no les corresponde. "Ellos deben preocuparse por lo futbolístico. Si les hacemos cargar con lo que pasó en 1982, les va a ir mal. Y si toca perder, no tienen que sentirse culpables por defraudar a un pueblo", concluyó.

A horas de una nueva edición de uno de los clásicos con mayor carga simbólica del fútbol mundial, el mensaje de quienes vivieron la guerra en primera persona apunta a la memoria, el respeto y la convivencia, sin perder de vista que lo que se jugará en Atlanta será, simplemente, una semifinal del Mundial.