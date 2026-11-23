Durante 16 años, Vía 66 construyó su identidad en base a un pulso rockero auténticamente con sangre cuyana, sosteniendo una propuesta autogestiva e independiente de manera ininterrumpida. Hoy, toda esta historia de peso, se pondrá a prueba en un terreno completamente nuevo y a la vez, desafiante: el universo sinfónico y acústico que presenta la instrumentación orquestal.

Seleccionada entre más de 50 propuestas para el proyecto “Banda Invitada”, la agrupación tendrá su primera aventura musical junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y los coros del Centro de Creación Artístico Coral “Juan Argentino Petracchini” de la UNSJ, en un concierto inédito que se llama “Ecos de los 80 y 90”. La invitación a todo el público en general está prevista para este próximo viernes 27 de noviembre, en el Complejo La Superiora de Rawson.

Este interesante cruce reunirá la potencia del rock y el pop de aquellos tiempos con todo el despliegue que cuenta la Orquesta Sinfónica y los coros, en una puesta que promete sorprender, bajo la dirección general del maestro César Iván Lara. La función será con entrada gratuita hasta agotar el cupo de la sala.

El concierto forma parte de la Temporada 2026 de la agrupación universitaria, en el cual, el público podrá disfrutar de composiciones icónicas de grandes figuras como Phil Collins, Toto, Michael Jackson, Madonna y The Alan Parsons Project.

Esta novedosa iniciativa, significa un gran reto para lo que Vía 66 estaba acostumbrada a realizar: “la verdad que es un honor muy grande para nosotros participar de un evento de tal magnitud, como es compartir con la Orquesta Sinfónica, lo cual nos tenía un poquito nerviosos. Pero bueno, estamos a full con los chicos trabajando para que todo salga perfecto y no tengo dudas que va a pasar eso", aseguró a DIARIO HUARPE, Emiliano Sánchez, el vocalista de la banda sobre la inminente experiencia.

El cantante y guitarrista explicó que el grupo (integrado además por Elena Sánchez en teclados y voz, Guido Ayala en bajo y voz y Jorge Rivero en batería, con Raúl Tornelo a cargo de la técnica) alcanzó la selección de la convocatoria luego de superar bases estrictas vinculadas a los años de recorrido y a las actuaciones realizadas en los últimos cinco años.

Entre esos antecedentes, el músico destacó que Vía 66 cuenta con un afianzado recorrido artístico en la provincia en estos 16 años. Actuaciones en la Fiesta Nacional del Sol, ser banda tenolera de Ciro y Los Persas, como haber sido soporte para otros artistas consagrados en diferentes oportunidades, son algunos de los puntos destacables de su historia musical.

Aunque Sánchez reconoció que no cuentan con la formación académica para trabajar con partituras como sí lo hacen los músicos de la orquesta, sostuvo que el trabajo interno y la comunicación entre los cuatro integrantes, resultan claves para llegar sin margen de error al cruce en escena.

"Tuvimos la suerte de que el maestro César tuvo un poquito de paciencia con nosotros, porque no sabemos leer música de manera profesional. Así que ahí comunicándonos entre nosotros pudimos llegar a congeniar ciertas versiones de las canciones y nosotros para no fallar, estamos ensayando para que salga todo perfecto. Para nosotros, el compromiso es al 120% como siempre se ha hecho en todo lo que encaramos", detalló el guitarrista.

Consultado sobre el aporte de la banda a una propuesta sinfónico-coral, Sánchez puso en primer plano el vínculo humano construido a lo largo de 16 años de trayectoria compartida. Para el músico, la hermandad y el sentido de familia que sostienen al grupo son el principal valor que llevan a cada escenario, por encima incluso de la destreza técnica individual que caracteriza a los intérpretes sinfónicos.

"Con los chicos siempre hemos predicado mucho el concepto de familia. En todos los espacios donde trabajamos, nuestra idea es generar hermandad entre nosotros y que suceda algo lindo desde ese lugar. Después, desde lo musical pueden pasar muchas cosas porque hay gente muy virtuosa, pero creemos que la dimensión humana de ser la más importante", expresó Sánchez.

En el plano sonoro, el cantante subrayó que el rol de Vía 66 consistirá en aportar el "power" y la contundencia de una formación de cuatro integrantes frente a composiciones de gran arquitectura musical. Mientras la orquesta sinfónica y los coros desplegarán esa amplitud en las obras elegidas, la banda asumirá el desafío de sostener la energía y el empuje rockero con la seriedad que exige debutar en un terreno desconocido.

"Tiene un sabor distinto a todo lo demás, porque realmente nos metemos en un lugar que no conocemos, entonces el desafío es enorme y el compromiso es mucho más grande. Así que bueno, estamos muy contentos y vamos a tomarlo con toda la seriedad que se necesita", concluyó Emiliano Sánchez.

En detalle

“Ecos de los 80 y 90”, con Vía 66, con coros de la UNSJ y la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, dirigida por César Lara. Viernes 27 de noviembre a las 21 hs. Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento sur – Rawson). Entradas gratuitas con invitación (retiro en Sala TES, Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia) de 9 a 13 hs. hasta agotar cupo). También está abierta la recepción de alimentos no perecederos y artículos de limpieza para donar a comunidades vulnerables.