Los hinchas de Boca que quieran acompañar al equipo en la final de la Copa Sudamericana 2026 deberán afrontar un importante gasto para viajar a Colombia. Según las tarifas relevadas el 20 de octubre, los vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires hasta Barranquilla cuestan desde aproximadamente $2,5 millones con escalas y superan los $7,3 millones en las opciones directas.

El partido decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La expectativa por la definición continental ya moviliza a los simpatizantes, que comenzaron a comparar alternativas para llegar a la ciudad colombiana y alentar al Xeneize.

Los valores corresponden a búsquedas realizadas para viajar alrededor de la fecha de la final y pueden variar según la disponibilidad de asientos, la aerolínea y las condiciones de compra.

Los precios de los vuelos directos

Para quienes prioricen evitar escalas, Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos directos desde Buenos Aires. De acuerdo con las tarifas consultadas, los precios para viajar el viernes 20 de noviembre y regresar el domingo 22 son los siguientes.

Vuelo de ida: desde $3.694.524.

Vuelo de regreso: desde $3.623.928.

Total ida y vuelta: $7.318.452.

Estos valores no incluyen impuestos ni cargos adicionales por equipaje, por lo que el monto final puede ser superior.

Cuánto cuestan los vuelos con escalas

Otra alternativa para reducir el presupuesto es viajar con conexiones. LATAM ofrece pasajes de ida y vuelta desde US$1.653, equivalentes a unos $2.520.389 según la conversión informada en la cotización. La opción contempla itinerarios con hasta dos escalas.

La diferencia frente al vuelo directo es considerable, aunque antes de comprar conviene revisar la duración total del trayecto, los tiempos de conexión y el equipaje incluido.

Algunas alternativas pueden demandar más de 18 horas de viaje, por lo que el precio no es el único factor a considerar al organizar el traslado.

Cuándo se juega la final y quién será el rival

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Boca consiguió la clasificación después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El rival del equipo argentino saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Por el momento, el horario del encuentro y los detalles definitivos de la venta oficial de entradas estaban pendientes de confirmación. La organización habilitó un registro de interés para recibir información sobre las localidades y las condiciones de compra.

A los pasajes, los hinchas deberán sumar alojamiento, comidas, traslados y entradas, por lo que el presupuesto total del viaje será superior al costo del vuelo.