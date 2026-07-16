Asistir a la final del Mundial 2026 es el sueño de miles de fanáticos, pero cumplirlo implica afrontar un gasto que está fuera del alcance de la mayoría. Para un sanjuanino que quiera viajar al área de Nueva York, donde se disputará el partido decisivo, el presupuesto puede arrancar en unos $16 millones y superar los $20 millones, según el tipo de entrada, el alojamiento y los servicios elegidos.

El primer gasto importante es el traslado. Desde San Juan no existen vuelos directos hacia Estados Unidos, por lo que el itinerario obliga a realizar una conexión, generalmente en Buenos Aires. Para viajar unos días antes de la final y regresar poco después, los pasajes aéreos se ubican entre US$1.600 y US$2.300. Sumando el tramo desde San Juan y otros cargos, el costo total del viaje ronda entre US$2.000 y US$2.500 por persona.

La estadía también representa una parte importante del presupuesto. Un hotel de tres estrellas durante tres noches en Nueva York o Nueva Jersey cuesta entre US$800 y US$1.200, aunque los valores aumentan considerablemente en establecimientos de mayor categoría. A eso hay que sumar comidas, traslados internos y asistencia al viajero, que pueden representar otros US$400 a US$700.

Sin embargo, el mayor desembolso corresponde a la entrada. La enorme demanda por la final elevó los precios a niveles históricos. Los tickets disponibles parten desde unos US$7.300, mientras que en plataformas de reventa las ubicaciones más económicas ya superan los US$8.000. Las mejores plateas pueden alcanzar cifras superiores a los US$100.000 y los paquetes hospitality comercializados por FIFA llegan a costar alrededor de US$34.500, con opciones VIP que incluso superan los US$50.000.

Tomando como referencia una entrada cercana a los US$7.500, un viaje económico con vuelo, alojamiento y gastos básicos demanda una inversión aproximada de US$10.500. Considerando una cotización del dólar de referencia cercana a los $1.500, el desembolso supera los $15.700.000. Si se opta por un mejor hotel, servicios adicionales o una ubicación preferencial dentro del estadio, el presupuesto puede superar fácilmente los $20.000.000.

Más allá de los números, vivir una final del Mundial desde las tribunas es una experiencia única. Sin embargo, para un argentino el costo de cumplir ese sueño se ubica entre los más altos que haya tenido una Copa del Mundo, impulsado por la enorme demanda internacional y por el valor que alcanzaron las entradas para el partido más esperado del torneo.