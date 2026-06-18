En UPD Unidos por el desafío de GRUPO HUARPE se enfrentaron escuelas de Calingasta y Capital que tuvieron de todo. Respuestas acertadas, nervios controlados y mucha actitud frente a las cámaras, estudiantes de ambos departamentos protagonizaron uno de los cruces más parejos.

Desde el primer bloque los representantes de ambos cursos demostraron preparación, rapidez para responder y una notable capacidad para razonar cada respuesta. Pero además del conocimiento, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: los estilos y personalidades de los participantes captaron la atención de conductores y espectadores.

Colegio Jesús de la Buena Esperanza, 5to A, Calingasta y EPET N°4, 5to 5ta, Capital. FOTO HUARPE.

Mientras los alumnos de Capital llamaron la atención con sus llamativos accesorios, anillos y una impronta marcada por el rock y el trap, desde Calingasta llegaron con una estética que también dio que hablar, destacándose especialmente por sus looks y una presencia que rápidamente se ganó los comentarios en el estudio.

Dos escuelas, dos realidades y un mismo objetivo

El equipo azul estuvo representado por el Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de Calingasta. Participaron Alexis Pizarro y Federico Briozzo, acompañados por el profesor Marcelo González. Para llegar al programa debieron emprender un viaje de más de dos horas desde el departamento cordillerano, demostrando un compromiso que se mantuvo durante toda la competencia.

Por su parte, el equipo naranja llegó desde Capital representando a la EPET N°4. Alexis Bordón y Tiziano Lorenzo compitieron bajo la guía de la profesora Gabriela Medina, exhibiendo una gran solidez en materias como Geografía, Historia y Deportes.

La paridad fue una constante. Matemática, Arte, Ciencia, Geografía, Lengua e Historia fueron algunas de las categorías que pusieron a prueba a los estudiantes. Ninguno logró sacar una ventaja importante y el marcador se mantuvo ajustado durante toda la jornada.

A medida que avanzaban las rondas, ambos equipos respondían correctamente preguntas cada vez más complejas. La igualdad fue tan marcada que ni siquiera los comodines permitieron romper el equilibrio.

Con el estudio convertido en una verdadera cancha mundialista, el desenlace llegó de la manera más emocionante posible: una definición por aproximación.

La pregunta final estuvo relacionada con la cantidad de presidentes constitucionales que tuvo Argentina. Allí, los nervios jugaron un papel fundamental. Cada equipo escribió su respuesta en silencio mientras el resto observaba expectante.

Finalmente, el equipo azul del Colegio Jesús de la Buena Esperanza de Calingasta logró acercarse más a la respuesta correcta y se quedó con el triunfo, avanzando a la siguiente instancia de UPD.

El festejo fue tan grande como el esfuerzo realizado. Después de recorrer más de dos horas para llegar al estudio, los estudiantes calingastinos regresaron a casa con una victoria inolvidable y la ilusión intacta de seguir avanzando en el camino hacia Bariloche.

Sin embargo, la EPET N°4 también dejó una gran imagen. Su desempeño confirmó que fue uno de los rivales más duros de la temporada y que la diferencia entre ambos equipos fue mínima. Una verdadera muestra de que, en UPD, el conocimiento y el compañerismo siempre tienen premio.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.