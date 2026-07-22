Las bajas temperaturas y las condiciones extremas en la cordillera mantienen en alerta a las autoridades. Vialidad Nacional emitió un aviso urgente para San Juan y recomendó evitar los viajes durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles debido a la presencia de hielo, nieve, aguanieve y bancos de neblina en distintos corredores provinciales.

Según el parte oficial difundido a las 21:30 de este martes, las complicaciones afectan principalmente a la Ruta Nacional 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 150, en Jáchal y Valle Fértil; y la Ruta Nacional 40 Norte, también en el departamento Jáchal.

Ante este escenario, el organismo aconsejó realizar viajes únicamente entre las 9 y las 17, horario considerado el más seguro para transitar por las rutas de montaña.

Además, Vialidad recordó que quienes deban viajar de manera impostergable deben preparar el vehículo antes de salir. Entre las principales recomendaciones figuran verificar el nivel de líquido anticongelante, controlar el funcionamiento de las escobillas limpiaparabrisas, llevar cadenas para nieve y mantener el tanque de combustible lleno.

En cuanto a la conducción, las autoridades insistieron en reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado con otros vehículos, evitar maniobras bruscas y utilizar luces bajas y antiniebla para mejorar la visibilidad.

También recomendaron viajar con un kit de emergencia que incluya mantas, ropa de abrigo, agua potable, alimentos y un teléfono celular con la batería cargada, para afrontar cualquier eventualidad en caso de quedar varados por las condiciones meteorológicas.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos corredores afectados por el temporal.