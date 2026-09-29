Vialidad Provincial informó una modificación en los cortes y desvíos previstos en avenida de Circunvalación. La medida comenzará a regir a partir del 30 de septiembre y afectará al anillo interno.

Quienes circulen por el anillo interno deberán salir de Circunvalación por la subida a General Acha. Desde allí deberán continuar por el desvío que se encuentra debidamente señalizado.

Cómo será el nuevo recorrido

Luego de tomar el desvío, los conductores podrán volver a incorporarse a avenida de Circunvalación. La reincorporación será por la rampa de acceso ubicada pasando calle Urquiza.

De esta manera, el recorrido del anillo interno tendrá una modificación respecto del corte que se encontraba vigente. Vialidad Provincial solicitó prestar atención a la señalización dispuesta en la zona.

El anillo externo mantiene el corte

En el caso del anillo externo, continuará vigente el corte informado anteriormente. Quienes circulen por Circunvalación deberán salir por calle Mendoza.

Después de tomar esa salida, los conductores podrán ingresar nuevamente a Circunvalación por el acceso de Scalabrini Ortiz. Este recorrido no tendrá modificaciones respecto del corte vigente.

Precaución al circular

Desde Vialidad Provincial solicitaron circular con precaución por la zona donde se desarrollan los cortes y desvíos. También pidieron respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.