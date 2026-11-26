Vialidad Nacional informó que continúan los operativos de despeje y mantenimiento en distintos tramos de las rutas nacionales de San Juan, luego de las inclemencias climáticas. Además, advirtió que se pronostican fuertes precipitaciones a partir de las 17 de este jueves 26 de noviembre y pidió extremar las precauciones al circular.

En el parte difundido a las 13:40, el organismo detalló que algunos caminos se encuentran habilitados, aunque con restricciones y recomendaciones para los conductores. También indicó que hay equipos viales trabajando y personal que recorre distintos sectores para evaluar las condiciones de las calzadas.

Cómo está el tránsito en las rutas nacionales

En la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Tucunuco y Adán Quiroga, el tránsito se encuentra liberado. Sin embargo, Vialidad solicitó circular con máxima precaución por la presencia de material de arrastre en la zona de badenes.

En la Ruta Nacional 150, a la altura de Rodeo, también está habilitada la circulación, aunque se debe transitar con máxima precaución. Mientras tanto, sobre la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja, continúan trabajando los equipos viales.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 150, entre Jáchal e Ischigualasto, equipos de inspectores recorren el sector y evalúan el estado de la calzada. El organismo no informó una restricción total para ese tramo en el parte difundido.

La advertencia por las lluvias y las recomendaciones

De acuerdo con los informes meteorológicos vigentes, se esperan fuertes precipitaciones desde las 17 en la región. Ante ese pronóstico, Vialidad Nacional pidió respetar las indicaciones del personal vial y de las fuerzas de seguridad apostadas en las rutas.

Entre las recomendaciones, el organismo solicitó evitar la circulación por zonas de badenes durante el desarrollo de las tormentas. También pidió reducir la velocidad y mantener distancia de frenado ante la posible presencia de agua o sedimentos sobre la calzada.

Finalmente, aconsejó verificar el estado de las rutas a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje. Los operativos de despeje y mantenimiento continúan en los sectores afectados por las condiciones climáticas.