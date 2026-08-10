Vialidad inició la obra en la Circunvalación y pidió máxima precaución

Este lunes 10 de agosto comenzó la primera etapa de las obras de repavimentación de la avenida Circunvalación de San Juan, una intervención a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

La intervención se concentra inicialmente en el anillo externo, en la zona de Concepción, a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte. De acuerdo con el cronograma previsto, a las 12:30 comenzaron las tareas de limpieza y acondicionamiento del sector, mientras que se espera que durante la tarde de este lunes se inicien los trabajos propios de la obra.

Debido a la intervención, se implementará un esquema de cortes y desvíos obligatorios para quienes circulen por el anillo externo.

Cómo será el desvío

Los conductores que transiten por el sector intervenido deberán tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza y continuar por el lateral de la avenida.

Luego deberán avanzar por esa vía hasta reincorporarse a la Circunvalación mediante la rampa de acceso ubicada después del cruce con Mendoza.

El esquema fue dispuesto para permitir el avance de la maquinaria y garantizar condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

En tanto, las tareas previstas sobre el anillo interno estarán concentradas en el mejoramiento de las banquinas ubicadas junto al espacio verde central. En este sector no se prevén interrupciones sobre la calzada para los usuarios.

Una renovación profunda del pavimento

La obra contempla una intervención integral sobre el pavimento deteriorado. Entre las tareas previstas se encuentra la demolición de los sectores dañados, excavaciones y perfilado de la base granular.

Posteriormente se realizará la construcción de una base de suelo-cemento, como parte de la preparación de la estructura vial. Finalmente, se aplicará una carpeta de asfalto en caliente, luego del correspondiente sellado de juntas y fisuras.

El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de uno de los principales corredores viales de la provincia, que registra diariamente un importante flujo de vehículos.

Piden circular con precaución

Desde la Dirección Provincial de Vialidad solicitaron a los conductores extremar las precauciones mientras se desarrollen las tareas y respetar las indicaciones establecidas en el sector.

En particular, recomendaron respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y circular con precaución, debido a la presencia de trabajadores y maquinaria pesada en la zona de obra.

Los cortes y desvíos se mantendrán mientras avance esta etapa de los trabajos, por lo que se recomienda a quienes deban atravesar el sector prever demoras y prestar especial atención a la señalización.