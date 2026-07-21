Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan permanecen transitables este martes 21 de julio, aunque emitió una advertencia para los conductores debido a las condiciones climáticas propias del invierno, que pueden afectar la seguridad vial durante las primeras horas del día.

Según el reporte oficial, el personal del organismo continúa realizando tareas de mantenimiento y monitoreo permanente sobre la red vial para garantizar la circulación, especialmente en los sectores donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

Los tramos con mayor riesgo son la Ruta Nacional 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte, entre la ciudad de San Juan y Jáchal; la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con la provincia de La Rioja; y la Ruta Nacional 150, tanto en el tramo Jáchal-Rodeo como entre Jáchal e Ischigualasto.

Desde Vialidad señalaron que durante las primeras horas de la mañana es posible encontrar sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve y bancos de niebla aislados, condiciones que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de siniestros viales.

En cuanto al resto de los corredores nacionales, el organismo confirmó que presentan transitabilidad normal. Entre ellos se encuentran la Ruta Nacional 40 Sur, que conecta San Juan con Mendoza; la Ruta Nacional 20, con destino a San Luis, donde igualmente recomiendan conducir con precaución; la Ruta Nacional 141, hacia La Rioja; y la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros.

Ante este panorama, Vialidad Nacional recomendó disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos, evitar frenadas o maniobras bruscas sobre el pavimento frío, circular siempre con las luces bajas encendidas y verificar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas antes de iniciar cualquier viaje.

Las autoridades insistieron en que respetar estas medidas preventivas resulta fundamental para reducir el riesgo de accidentes durante la temporada invernal, especialmente en los sectores de montaña y en aquellos donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.