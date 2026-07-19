El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió este sábado por la noche un alerta crítico debido a las intensas nevadas, la presencia de bancos de niebla y el congelamiento de la calzada en distintos sectores de la cordillera sanjuanina. El organismo, en conjunto con Casa Central y el Ministerio de Seguridad de la Nación, pidió a la población evitar transitar durante la noche del sábado 18 de julio y la madrugada del domingo 19, al menos hasta las 10.

La advertencia alcanza especialmente a tres corredores viales donde las condiciones meteorológicas representan un alto riesgo para la circulación:

Ruta Nacional 149, en el tramo hacia Calingasta.

Ruta Nacional 149, en el tramo hacia Iglesia.

Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo.

Desde Vialidad Nacional explicaron que las nevadas reducen considerablemente la visibilidad y generan la formación de hielo sobre la calzada, por lo que solicitaron postergar cualquier viaje que no sea estrictamente necesario.

En caso de tener que circular una vez que las condiciones mejoren y se habilite el tránsito, las autoridades recordaron que será obligatorio portar cadenas para los neumáticos y recomendaron revisar previamente el sistema de refrigeración del vehículo, el funcionamiento de los limpiaparabrisas y mantener las luces bajas encendidas durante todo el recorrido.

También aconsejaron conducir a velocidad reducida, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar maniobras bruscas, ya que el hielo disminuye notablemente la adherencia de los neumáticos.

Qué llevar si se debe viajar

Las autoridades recomendaron contar con mantas, ropa de abrigo, guantes, agua potable, alimentos de alto valor calórico, el tanque de combustible lleno y un teléfono celular con batería suficiente o cargador portátil para afrontar cualquier eventualidad.

Ante una emergencia, los usuarios pueden comunicarse con Protección Civil al 103 o con Vialidad Nacional al 0800-222-6272.