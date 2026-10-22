Los trabajadores de Vialidad Nacional iniciarán la próxima semana medidas de fuerza con retenciones de tareas durante dos horas y movilizaciones en los distritos de todo el país. Así lo confirmó Carlos Ordóñez, secretario adjunto nacional del Sindicato de Trabajadores Viales, en diálogo con DIARIO HUARPE, donde denunció recortes presupuestarios, pérdida de personal y dificultades para sostener el mantenimiento de las rutas.

“Estamos atravesando la peor etapa de la Dirección Nacional de Vialidad desde su creación”, afirmó el dirigente.

Según explicó, los recursos disponibles apenas alcanzan para cubrir servicios básicos, combustible y adicionales del personal, lo que ralentiza las operaciones y limita la capacidad de respuesta.

Retenciones de tareas y movilizaciones

Ordóñez indicó que las medidas se definieron en una asamblea realizada en San Juan y replicada en otros puntos del país. La protesta incluirá dos horas de retención de tareas en los lugares de trabajo y movilizaciones frente a los distritos.

El gremio cuestiona las decisiones del Gobierno nacional sobre el futuro del organismo. El dirigente recordó que el año pasado el Congreso rechazó un decreto que proponía disolver Vialidad Nacional y sostuvo que la intención de desmantelarlo continúa. También cuestionó el Decreto 253 de 2026, al que vinculó con el traspaso de responsabilidades sobre rutas nacionales a las provincias.

La planta de trabajadores se redujo en San Juan

Uno de los datos que aportó Ordóñez fue la caída de la cantidad de empleados. En San Juan quedan 160 trabajadores, frente a los más de 240 que había hace tres años. A nivel nacional, estimó que el organismo cuenta con unos 4.000 trabajadores, luego de perder alrededor de 1.600 en el mismo período.

Además, denunció que hace tres años no se entrega ropa de trabajo y aseguró que algunos empleados debieron pagar de su bolsillo la revisión técnica de camiones para poder salir a trabajar.

Pese a esas limitaciones, destacó que el personal continuó asistiendo durante lluvias y cortes de rutas, incluso de noche, fines de semana y feriados.

La discusión por el mantenimiento de las rutas

Ordóñez sostuvo que Vialidad Nacional tiene bajo su responsabilidad unos 40.000 kilómetros de rutas y cuestionó que el Estado nacional traslade esa obligación a las provincias.

“No estamos en contra de la participación privada”, aclaró sobre las concesiones viales, aunque advirtió que los caminos que no resulten rentables podrían quedar sin mantenimiento adecuado.

“Delegando la responsabilidad del Estado en las provincias, obligando a las provincias que se endeuden para atender lo que el Estado Nacional tiene que atender”, planteó.

Para el dirigente, el organismo debe sostener su función de integración territorial. También comparó el escenario actual con la crisis de 2001 y consideró que la situación presente es más grave. Mientras el gremio prepara las protestas, el conflicto gira en torno al presupuesto, los puestos de trabajo y la continuidad del mantenimiento de las rutas nacionales.