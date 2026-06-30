Vialidad Nacional, a través del 9° Distrito San Juan, informó la ejecución de trabajos de optimización y mantenimiento preventivo en la Ruta Nacional 150, en el sector denominado El Arenal, uno de los puntos estratégicos del corredor internacional hacia el Paso de Agua Negra.

Tareas continuas pensando en la época esquival. (Gentileza)

Se trata de una zona históricamente compleja durante la temporada de apertura del paso fronterizo, debido a las bajadas de agua e inundaciones provocadas por el deshielo, que en reiteradas ocasiones generan interrupciones parciales o totales en la transitabilidad.

Con el objetivo de asegurar la conectividad vial para el próximo período estival, se puso en marcha un plan de contingencia estructural que incluye diversas obras de infraestructura en el sector cordillerano.

Entre los trabajos principales se encuentra el entubado de cauces mediante la instalación de tuberías de alta resistencia, destinadas a encauzar los flujos aluvionales bajo la calzada. A esto se suma la construcción de terraplenes, con movimiento de suelos técnico para elevar la rasante de la ruta y proteger la estructura vial frente a posibles crecidas.

Asimismo, se ejecuta la ampliación de radios de giro mediante el ensanche de la calzada y la mejora de curvas, con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad a vehículos particulares y transporte de cargas en zona de alta montaña.

Desde el organismo indicaron que las tareas se realizan con recursos, maquinaria y personal técnico propio, y que los trabajos continúan de manera ininterrumpida pese a las condiciones climáticas adversas y las bajas temperaturas registradas en la cordillera sanjuanina.