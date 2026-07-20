Vialidad Nacional lanzó alerta crítica por nieve y hielo en rutas sanjuaninas

El 9° Distrito de Vialidad Nacional San Juan emitió un alerta crítico para toda la provincia debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a las rutas nacionales. Las intensas nevadas, la presencia de hielo en las calzadas y la reducción de visibilidad por niebla generan un escenario de alto riesgo para quienes circulan por zonas cordilleranas y precordilleranas.

Desde el organismo recomendaron no transitar durante la noche y extremar las medidas de seguridad antes de emprender cualquier viaje, especialmente hacia los departamentos del oeste sanjuanino.

Las rutas más afectadas por nieve y hielo

Según el parte oficial, la situación más compleja se registra en varios corredores nacionales:

Ruta Nacional 149 hacia Calingasta: presenta calzada congelada, agua nieve y nieve.

Ruta Nacional 149 hacia Iglesia: se registra hielo sobre la calzada, además de agua nieve y nieve.

Ruta Nacional 150 tramo Jáchal-Rodeo: hay presencia de mucha nieve, ripio y barro sobre la ruta.

Ruta Nacional 150 Jáchal-Ischigualasto: se encuentra con sectores congelados, agua nieve y nieve.

En el resto de las rutas nacionales de la provincia se solicita circular con máxima precaución debido a posibles complicaciones derivadas del temporal.

Recomendaciones para circular con nieve y hielo

Vialidad Nacional recordó la importancia de preparar el vehículo antes de salir. Entre las principales recomendaciones se encuentra llevar cadenas para los neumáticos, ya que pueden ser exigidas en los controles de seguridad.

También se aconseja revisar el líquido anticongelante del motor, el funcionamiento de los limpiaparabrisas y el sistema de calefacción y desempañado del vehículo.

Además, se debe circular con las luces bajas encendidas de manera permanente y utilizar luces antiniebla únicamente cuando las condiciones de visibilidad sean extremas.

Cómo manejar sobre calzada congelada

Ante la presencia de hielo o nieve, los especialistas recomiendan reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar maniobras bruscas.

Las frenadas repentinas, aceleraciones fuertes y giros cerrados pueden provocar la pérdida de control del vehículo. En caso de deslizamiento, se recomienda no pisar el freno de manera abrupta y realizar movimientos suaves con el volante.

Qué llevar en caso de quedar varado

Ante posibles demoras o interrupciones del tránsito, las autoridades aconsejan viajar con elementos de emergencia:

Mantas térmicas y ropa de abrigo.

Agua potable y alimentos con alto contenido energético.

Tanque de combustible lleno para mantener la calefacción.

Celular con batería completa y cargador portátil.

Desde Vialidad Nacional remarcaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente y solicitaron a los conductores mantenerse informados mediante los partes oficiales de organismos de seguridad y emergencia.

Teléfonos útiles ante una emergencia

Protección Civil San Juan: 103.

Vialidad Nacional: 0800-222-6272.

Servicios de emergencia policiales: líneas oficiales de la provincia.

Ante el fuerte temporal invernal, las autoridades pidieron responsabilidad y evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas hasta que mejoren las condiciones de circulación.