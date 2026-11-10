La Dirección Nacional de Vialidad informó este martes 10 de noviembre que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque solicitó circular con máxima precaución por las condiciones meteorológicas. Las fuertes ráfagas de viento provocan polvo en suspensión y una drástica reducción de la visibilidad, que en algunos sectores llega a ser cero.

El organismo también advirtió sobre la posibilidad de desprendimientos y caída de rocas en las zonas de caminos de montaña.

Viento, polvo y visibilidad reducida

Según el parte de prensa oficial emitido a las 11:15, el territorio provincial está afectado por un fenómeno meteorológico complejo, caracterizado por fuertes ráfagas intermitentes de viento Sur y viento Norte. Esta situación genera gran cantidad de polvo en suspensión y dificulta la circulación vehicular.

Ante este escenario, Vialidad Nacional recomendó disminuir la velocidad de manera progresiva y no detener los vehículos sobre la calzada ni en la banquina. En caso de necesitar parar, los conductores deben buscar un lugar seguro fuera de la ruta.

También aconsejó encender las luces bajas y antiniebla, evitar las luces altas por el reflejo del polvo y mantener una distancia de seguridad superior a la habitual con el vehículo que circula adelante. Además, pidió no realizar maniobras de sobrepaso cuando la visibilidad no sea óptima.

Precauciones por las ráfagas y en caminos de montaña

Frente a las ráfagas de viento fuerte, el organismo recomendó sujetar el volante con firmeza y con ambas manos para contrarrestar los golpes de viento. También pidió prestar especial atención al circular cerca de vehículos de gran porte, como camiones y ómnibus, que pueden actuar como pantalla o desestabilizarse.

En los caminos de montaña, donde existe riesgo de desprendimientos y caída de rocas, se solicitó transitar a velocidad mínima y permanecer alerta ante posibles obstáculos o piedras sobre la calzada. Asimismo, se recomendó evitar detenerse en zonas de curvas o al pie de laderas inestables.

Por último, Vialidad Nacional pidió a los usuarios extremar los cuidados, respetar las indicaciones del personal de seguridad en ruta y consultar el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.