Vialidad Nacional informó que continúa con un plan de obras de mantenimiento y mejora sobre la Ruta Nacional 150, en el tramo que conduce al Paso Internacional de Agua Negra. Las tareas se concentran en el sector de El Arenal, uno de los puntos históricamente más afectados por las bajadas de agua y los deshielos durante la temporada estival.

(Gentileza Vialidad Nacional)

Desde el 9° Distrito San Juan explicaron que los trabajos buscan fortalecer la infraestructura vial antes de la próxima apertura del corredor internacional, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad y evitar interrupciones en la circulación.

(Gentileza Vialidad Nacional)

El sector de El Arenal suele presentar complicaciones cada verano debido a los escurrimientos provocados por el deshielo en alta montaña. Estas condiciones generan, en numerosas ocasiones, cortes parciales o totales sobre la calzada, afectando tanto el tránsito de vehículos particulares como el transporte de cargas.

(Gentileza Vialidad Nacional)

Frente a esta situación, Vialidad Nacional puso en marcha un plan de contingencia estructural destinado a minimizar el impacto de estos fenómenos naturales.

Una de las principales intervenciones consiste en el entubado de cauces mediante la instalación de tuberías especiales de alta resistencia, diseñadas para conducir los flujos aluvionales y el agua de escorrentía por debajo de la calzada, evitando que afecten la superficie de la ruta.

En forma paralela, las cuadrillas ejecutan la construcción de un terraplén mediante movimientos técnicos de suelo para elevar la rasante del camino. Esta obra permitirá proteger la estructura de la ruta frente a futuras crecidas y reducir el riesgo de cortes ocasionados por la acumulación de agua.

Los trabajos también incluyen el ensanche de la calzada y la ampliación de los radios de giro en distintos sectores del trazado. Estas mejoras apuntan a brindar mayores condiciones de seguridad para la circulación de camiones, transporte internacional y vehículos particulares que transitan por el corredor de alta montaña.

Desde el organismo nacional destacaron que todas las tareas se llevan adelante con maquinaria, recursos propios y personal técnico del 9° Distrito San Juan.

Las obras forman parte de las acciones preventivas que Vialidad Nacional desarrolla para mantener operativo uno de los principales corredores internacionales de la provincia y mejorar las condiciones de circulación antes del inicio de la temporada de apertura del Paso Internacional de Agua Negra.