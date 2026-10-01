Vialidad Nacional intensificó el operativo para despejar la Ruta Nacional 150, en el corredor del Paso Internacional de Agua Negra, con la incorporación de nuevas máquinas y más personal técnico. El objetivo es acelerar el avance sobre los sectores cubiertos de nieve y hielo y llegar cuanto antes a las zonas de mayor altitud.

El 9° Distrito San Juan informó este jueves que las tareas se desarrollan de manera ininterrumpida y que, debido a las complejas condiciones que presenta la alta cordillera, se decidió reforzar el parque de maquinaria que ya estaba trabajando en el camino.

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Más máquinas para enfrentar la nieve y el hielo

Al equipamiento que ya estaba afectado al operativo, compuesto por cargadoras, topadoras y motoniveladoras, se incorporaron una retro-pala, más camiones topadores y nuevas cargadoras.

El refuerzo busca permitir que las cuadrillas puedan avanzar sobre sectores donde se acumularon enormes paredes de nieve y hielo. Según Vialidad Nacional, en algunos puntos críticos ubicados a pocos kilómetros del portal del túnel existen acumulaciones que superan los tres metros de altura, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Pero la cantidad de nieve no es el único obstáculo. Las primeras nevadas de la temporada generaron una capa de hielo muy dura y consolidada en el suelo, por lo que las cuadrillas deben aplicar estrategias específicas para romperla y evitar que las máquinas queden estancadas.

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Trabajan de lunes a lunes

El operativo es desarrollado por personal de la División Conservación de Vialidad Nacional junto con la empresa Vial Cap (VialCat).

Los equipos técnicos y de apoyo civil trabajan de lunes a lunes, durante jornadas de más de ocho horas, mientras que detrás del despeje existe un importante operativo logístico para garantizar el abastecimiento de combustible y aceites en condiciones climáticas extremas.

La prioridad del 9° Distrito San Juan es alcanzar los sectores ubicados a mayor altura para poder relevar el estado estructural del camino y continuar con la planificación de las tareas de despeje de cara a la temporada estival.

El Paso de Agua Negra continúa cerrado

A pesar del avance de las máquinas, el Paso Internacional de Agua Negra permanece cerrado al tránsito para el público general debido a las condiciones que presenta el corredor de alta montaña.

Vialidad Nacional también pidió a los conductores respetar los controles y no avanzar más allá del puesto de Guardia Vieja, además de ceder el paso y mantener distancia de seguridad respecto de la maquinaria pesada que trabaja en la zona.

Asimismo, recomendó circular con extrema precaución por rutas cordilleranas como las RN 149 y RN 40, donde las bajas temperaturas mantienen sectores con presencia de hielo.

Antes de viajar hacia zonas de montaña, el organismo recordó la importancia de consultar diariamente los partes oficiales sobre el estado de transitabilidad.