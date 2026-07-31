Vialidad Nacional informó este viernes 31 de julio, a las 6 de la mañana, que todas las rutas nacionales de San Juan permanecen transitables, aunque recomendó extremar las medidas de precaución debido a la alerta por viento Zonda que rige para la provincia y a las condiciones climáticas que pueden afectar la circulación.

El organismo indicó que personal y equipos se encuentran desplegados en distintos corredores realizando tareas de mantenimiento e inspección de la red vial para garantizar la seguridad de los conductores.

Las mayores precauciones deben adoptarse en los tramos donde, durante las primeras horas del día, pueden registrarse calzada congelada y bancos de niebla aislados. Esta situación alcanza a la Ruta Nacional 149, en los tramos Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal; la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja; y la Ruta Nacional 150, en los trayectos Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con La Rioja, también se solicitó circular con precaución ante la posibilidad de bancos de niebla.

Respecto de los corredores con transitabilidad normal, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 40 Sur, que une San Juan con Mendoza; la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la Avenida de Circunvalación (RN A014) se encuentran habilitadas, aunque con recomendación de conducir con precaución.

Finalmente, el organismo recordó una serie de medidas de seguridad para quienes deban viajar: mantener la distancia reglamentaria entre vehículos, reducir la velocidad en sectores con niebla, evitar maniobras bruscas sobre el asfalto frío y circular con las luces bajas encendidas, verificando además el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas.