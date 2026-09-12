Vialidad Nacional renovó la alerta por las condiciones meteorológicas adversas previstas para San Juan y recomendó evitar el tránsito nocturno durante el fin de semana. El organismo advirtió por la presencia de nieve, aguanieve, lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas bajo cero, fenómenos que pueden provocar congelamiento de la calzada y una marcada reducción de la visibilidad.

Desde el Distrito 9° San Juan señalaron que la principal recomendación es reorganizar los viajes para circular durante las horas de luz. El pedido alcanza especialmente a la noche del viernes, la madrugada y noche del sábado, además de la noche del domingo.

Antes de salir a la ruta, Vialidad aconsejó consultar los reportes actualizados de Defensa Civil, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan, principalmente cuando el recorrido incluya sectores de alta montaña.

Para los colectivos de larga distancia y contingentes estudiantiles, el organismo recomendó modificar los horarios para completar los trayectos durante el día y evitar posibles varaduras nocturnas. Además, pidió revisar previamente la calefacción de las unidades y contar con mantas, agua, alimentos y cadenas adecuadas.

En el caso de los camiones, se solicitó reforzar los amarres de las cargas debido a que las ráfagas laterales pueden generar situaciones de riesgo. Si hay hielo o nieve sobre la calzada, los conductores deben evitar maniobras bruscas y ampliar considerablemente la distancia con otros vehículos.

Para autos y camionetas particulares, Vialidad hizo especial hincapié en llevar cadenas para afrontar sectores afectados por nieve, circular con luces bajas y reducir la velocidad frente a acumulaciones de agua para evitar el aquaplaning.

Qué hacer si el vehículo queda varado

Ante una eventual detención por nieve o hielo, la indicación principal es permanecer dentro del vehículo, ya que funciona como refugio frente a las bajas temperaturas.

También se recomienda utilizar la calefacción de manera intermitente para preservar combustible y verificar que el caño de escape permanezca libre de nieve. Este punto resulta fundamental para prevenir la acumulación de monóxido de carbono dentro del habitáculo.

Además, debe mantenerse una mínima ventilación dejando una ventanilla apenas abierta.

El bolso de emergencia que recomienda Vialidad

Entre los elementos básicos para afrontar una demora prolongada aparecen mantas, agua potable, alimentos de alto contenido calórico, linterna con pilas, ropa seca y abrigada y la medicación habitual de quienes realizan tratamientos crónicos.

Para familias que viajan con niños o adultos mayores, Vialidad sugirió sumar provisiones suficientes para permanecer varias horas en ruta, debido a que ambos grupos son más vulnerables frente al frío extremo.

En equipos de mayor preparación pueden incorporarse mantas térmicas, bolsas de dormir para temperaturas bajo cero, calentadores de manos, pala plegable, batería portátil para celulares, linternas frontales y elementos de señalización.

Una de las recomendaciones centrales es que el bolso de emergencia viaje dentro del habitáculo y no en el baúl. De esta manera, los ocupantes podrán acceder a los elementos aun cuando el vehículo quede bloqueado por nieve, hielo o un eventual incidente.